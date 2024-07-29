Отмечается, что российские авиапроизводители не смогут так быстро заменить все самолеты.

Западные санкции ударили по российскому воздушному флоту. В частности, Москва теряет западные авиалайнеры.

Российское издание "Ведомости" пишет, что с конца октября 2023 года по 26 июня 2024 года число пригодных самолетов в парке 13 крупнейших авиаперевозчиков сократилось на 3%, до 693 воздушных бортов.

При этом указано, что больше всего самолетов потеряла компания "Россия", которая входит в группу "Аэрофлот", - 12 судов. Всего у авиакомпании 124 борта. При этом на "консервации" 19 лайнеров, среди них шесть Boeing-747, три Boeing-777, два Airbus A319, один Boeing 737 и семь Superjet 100.

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Кроме того, по пять судов выбыло у S7 и "Ямала", еще по два - у "Ютэйр" и "Аэрофлота". Отмечается, что сокращение парка компании S7 стало результатом проблем с обслуживанием Airbus A320neo и A321neo. Эти самолеты оснащены двигателями Pratt & Whitney нового поколения, а их не ремонтируют в России.

В то же время в "Аэрофлоте" заявили, что всего у компании 171 самолет, из которых 96% находятся в состоянии летной годности и выполняют полеты, а другие "проходят разные формы технического обслуживания".

При этом указано, что главной причиной выбывания самолетов стали сложности в обслуживании и ремонте. По словам старшего директора корпоративных рейтингов "Эксперт РА" Элины Кулиевой, авиапромышленность РФ не успеет заменить западные самолеты, которые должны вывести из эксплуатации к 2030 году.

Отмечается, что в 2023 году российские авиакомпании перевезли 105 миллионов человек, что на 10% больше, чем в 2022, но на 22% меньше показателя 2019 года. В этом году ожидается, что пассажиропоток сократится на 7%, до 98,1 миллиона человек.

Стоит отметить, что в эту статистику попали лишь те самолеты, которые получили сертификат летной годности, а его отзывают, судно не совершает полеты более 180 дней.

Санкции против авиации РФ - главные новости

2 марта 2022 года Boeing и Airbus остановили работу в России из-за вторжения в Украину. Компании отказались проводить техобслуживание российских бортов и отправлять запчасти.

Кроме того, в Европе остановили действие сертификатов годности самолетов для всех авиакомпаний РФ. Однако вопреки санциям, в 2022 году в Россию были отправлены детали самолетов Boeing, Airbus и других компаний на миллионы долларов.

В июне 2023 года российский "Аэрорфлот" в обход санкций обновил софт на самолете Airbus A350.

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