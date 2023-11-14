Белорусская авиакомпания "Белавиа" изменила планы по модернизации флота.

Государственная белорусская авиакомпания "Белавиа" изменила планы по модернизации флота из-за западных санкций и планирует заказать самолеты российского производства.

Такое заявление сделал гендиректор авиакомпании Игорь Чергинец, отметив, что российские авиалайнеры поступят в авиакомпанию не сразу, поскольку они проходят испытания и еще не готовы, сообщает Avianews.

"Нам сейчас заказан путь в Boeing, Airbus, Embraer. Мы ведем очень плотные переговоры, готовим соглашение с "Объединенной авиастроительной корпорацией" России по приобретению самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New (SSJ-100 NEW). В 2024-2026 годы эти самолеты должны встать на крыло, пойти в коммерческую эксплуатацию в авиакомпании", — сказал Чергинец.

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Санкции против "Белавиа"

Страны ЕС ввели санкции против "Белавиа" в 2021 году после того, как в Минске принудительно посадили авиалайнер Ryanair, а затем арестовали находившегося на его борту оппозиционера Романа Протасевича.

После этого "Белавиа" запретили летать в Евросоюз, а ирландские лизинговые компании расторгли соглашения об аренде самолетов, из-за чего флот белорусской авиакомпании уменьшился в два раза.

В 2022 году санкции против "Белавиа" ввели власти США после того, как Беларусь стала плацдармом для вторжения России в Украину. Они запретили поставку в Беларусь американских самолетов и запчастей для них. Поскольку в мире Беларусь считается пособником России в войне против Украины, эту страну также затронули сакнции.

После этого американские Boeing не перестали летать в "Белавиа", однако из-за санкций расходы на их обслуживание выросли почти в три раза.

До введения западных санкций против Беларуси "Белавиа" планировала развивать свой флот только за счет самолетов западного производства — американского Boeing и бразильского Embraer, который использует большую долю американских комплектующих.

Сейчас "Белавиа" летает на 13 самолетах Boeing и Embraer, средний возраст которых превышает 11 лет.

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