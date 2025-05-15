Изначально запустить "Байкал" в серийное производство планировали в 2024 году.

В России закрывают проект по созданию нового самолета "Байкал", который должен был заменить советский "кукурузник" Ан-2. Об этом пишет The Moscow Times.

Работа над новинкой зашла в тупик, заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Кроме того, по его словам, серийное производство "Байкала" больше не планируется.

"Вы знаете, что у нас велась работа по разработке малого самолета "Байкал". Она на сегодняшний день зашла в тупик. То есть самолета "Байкал" у нас не ожидается", – сказал Трутнев.

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Российский чиновник отметил, что малой авиации в России "практически нет" и выходить из ситуации стране-агрессору придется "ремоторизацией самолетов Ан-2".

Отмечается, что работа над "Байкалом" велась с 2019 года, и занималась этим дочерняя компания Уральского завода гражданской авиации "Байкал Инжиниринг". Изначально российский Минпромторг выделил на проект 3,5 млрд рублей, рассчитывая запустить самолет в серийное производство в 2024 году. Ожидалось, что один борт будет обходиться в 120 млн рублей.

Однако во время проектирования стоимость "Байкала" резко возросла – до 455 млн рублей. После замечания Путина она почему-то упала до 280 млн рублей, а выпуск новинки отложили до 2025 года.

В российских СМИ писали, что во время разработки этого самолета проектировщики допустили ошибки, из-за которых его "фактически нужно собирать заново". А разработчик затребовал на проект еще 10 млрд руб. и пять лет.

"ЛМС-901 "Байкал" собирались использовать на местных воздушных линиях. Предполагалось, что самолет будет рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тонн груза. Крейсерская скорость воздушного судна должна была составлять до 300 км в час, а максимальная дальность полета — 3 тыс. км", – сказано в материале.

Авиация РФ

Армия РФ получила новые истребители поколения 4+, которые могут нести опасные ракеты Р-37M. Об этом сообщали в Ростехе. Количество переданных машин не раскрывалось, а бортовые номера истребителей были заретушированы.

Тем временем эксперт по оружию, бывший консультант Пентагона Рубен Джонсон заявил, что истребитель Су-33 был ошибкой СССР, которую вынуждена исправлять Россия. По его словам, из-за проблем с устареванием бортовых систем россиянам было дешевле сделать новые МиГ-29К с нуля с современной начинкой, чем модернизировать уже готовые Су-33, построенные когда-то давно.

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