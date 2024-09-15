'Байкал' на замену Ан-2: в РФ выставили заоблачную цену на 'Кукурузник' без двигателя

Путин поручил запустить самолет в серийное производство в ближайшее время.

Россияне пытаются заменить самолет Ан-2 легким ЛМС-901 "Байкал". Сначала обещали, что стоимость одного самолета не превысит 120 млн рублей, но теперь его хотят продавать аж за 445 млн (ориентировочно 4,87 млн долларов). С каждым годом стоимость может увеличиваться на 4%.

Как пишет Defense Express, в РФ также жалуются на то, что "Байкал" в конце концов не сможет на все сто процентов заменить Ан-2. Недавно это подтвердил представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Дмитрий. Мол, они банально не имеют в регионе достаточное количество взлетно-посадочных полос, чтобы принимать "Байкал".

Недавно до "Байкала" добрался и диктатор Владимир Путин. Он поручил запустить самолет в серийное производство в ближайшее время, при этом сделав "конкуретноспособными" его стоимость и характеристики.

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Впрочем, разработчики разводят руками - решить все проблемы с ЛМС-901 "Байкал" в сжатые сроки просто нереально. Есть еще и "кулуарное" заявление от первого вице-премьер-министра Дениса Мантурова о том, что самолет надо делать только с двигателем ВК-800СМ, а тут тоже есть свои нюансы.

Первый полет "Байкала" с этим двигателем был запланирован на третий квартал этого года. Вместе с тем, по новой информации, сертификация двигателя будет только в 2025 году, а старт поставок аж через два года - в 2026-м.

Новости российской авиации - главное

Недавно "Ростех" передал российской армии новую партию боевых самолетов Су-57.

Количество самолетов не называли, однако на представленных кадрах можно видеть два новых истребителя. Тогда же сообщалось о передаче Су-35С.

А ранее Воздушно-космическим силам РФ передали новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые используют в качестве носителей управляемых авиабомб с модулями МПК.

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