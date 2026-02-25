На капитальный ремонт не хватит: что будет с украинскими дорогами в 2026 году

Финансирование дорожной отрасли уже несколько лет существенно ограничено.

Масштабные ремонты дорог в Украине откладываются на неопределенный срок из-за ограниченного финансирования. В то же время часть трасс все же восстановят - речь идет о гарантийных работах, которые должны выполнить подрядчики на участках, построенных в предыдущие годы, сообщил глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин в эфире телемарафона.

"Мы видим много видео по дороге М-06 Киев-Чоп. Там и Житомирская трасса, и далее Ривненская область. Если вспомнить, когда в последний раз там делался капитальный ремонт этой дороги, то на самом деле это примерно 2012 год, когда она строилась к Евро-2012. Больше никаких капитальных работ по этой дороге не делалось. Нужна плановая работа. И мы понимаем, что на сегодняшний день государство не найдет эти средства. И невозможно сегодня найти средства для восстановления дорог в таком объеме", - рассказал Сухомлин.

По его словам, финансирование дорожной отрасли уже несколько лет существенно ограничено. В 2023 году бюджет Дорожного фонда, который наполняется за счет акциза, который платят водители, составлял 46 миллиардов гривень в год. Сюда входит плановый ремонт, содержание и аварийный ремонт дорог.

"На этот год в государственном бюджете предусмотрено всего 12,5 миллиардов гривень, но эта сумма вместе со многими другими статьями расходов. Фактически на дороги предусмотрено около 10 миллиардов гривень. Мы понимаем, что средств мало", - сказал глава Агентства восстановления.

Он отметил, что в настоящее время ключевым приоритетом государства остается поддержка Вооруженных сил Украины, что напрямую влияет на распределение бюджетных средств. Поэтому дорожные работы, которые выполняются, в первую очередь касаются аварийного восстановления и текущего ремонта именно международных трасс и логистических маршрутов вблизи фронта.

"Для планового ремонта дорог нужна сумма примерно до 90 миллиардов гривень в год. А сегодня у нас есть только 10 миллиардов гривень", - отметил Сухомлин.

В то же время он отметил, что 80 дорог, которые строились несколько лет назад и также были разрушены, должны получить гарантийное восстановление.

"Это должно быть гарантийное восстановление. Не нужно государству тратить на все восстановление средства, потому что есть обязательства подрядчика, который эти дороги строил. Это на сегодня до 20 подрядчиков, которые уже получили предупреждение и требование на восстановление тех участков работ, по которым они давали гарантию", - подытожил глава Агентства.

Ситуация на дорогах в Украине - главные новости

18 февраля премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в Украине планируют начать ремонт дорог, как только это позволят погодные условия. Прежде всего это касается стратегически важных маршрутов, которые обеспечивают логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры.

Ответственность за обеспечение готовности к выполнению текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования возложена на вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебу.

16 февраля журналисты сообщали о транспортном коллапсе в Киеве. Тогда в столице из-за снега и гололеда на дорогах образовывались пробки, особенно сложная ситуация была на спусках и подъемах. Отмечалось, что в столице было много ДТП - автомобили сползали на льду.

