Правительство должно обеспечить финансовую стабильность железной дороги в 2026, - ЦТС

Кабинет министров Украины должен обеспечить финансовую стабильность АО "Укрзализныця" в 2026 году в рамках реализации Программы действий до 2026 года, сообщает профильное издание "Центр транспортных стратегий" (ЦТС).

Согласно документу, правительство планирует заложить необходимое финансирование в госбюджет-2026 для поддержания ликвидности компании и реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры, в частности на границах со странами ЕС.

Как отмечают в ЦТС, правительство также предусматривает реализацию мероприятий для повышения качества пассажирских и грузовых перевозок, цифровизацию процедур пересечения границы пассажирами в поездах, а также адаптацию отрасли к европейским стандартам безопасности.

Ранее Европейская бизнес ассоциация призвала правительство предусмотреть в госбюджете на этот и следующий год компенсацию убытков, чтобы обеспечить стабильную работу главной транспортной артерии страны.