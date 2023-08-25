К счастью, бортпроводники молниеносно вооружились огнетушителями – и потушили дымящийся аккумулятор.

На борту самолета Air France, летевшего 21 августа 2023 года из Франции в Гану, чуть не произошел пожар после того, как портативная зарядка одного из пассажиров перегрелась и начала дымить.

Как пишет PYOK, пугающий инцидент произошел примерно через три часа после того, как рейс AF914 Air France вылетел из Парижа в столицу Ганы Аккру.

Один из свидетелей происшествия сказал, что в какой-то момент он почувствовал запах горящей электроники и сначала начал проверять свои вещи, прежде чем понял, что дымить начал аккумулятор, принадлежащий сидящему впереди пассажиру.

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Тогда мужчина обнаружил, что аккумуляторная батарея соседа была подключена к источнику питания кресла самолета и заряжалась, одновременно питая мобильный телефон, подключенный к ней.

Тем временем, пассажир, которому принадлежал аккумулятор, крепко спал и даже не подозревал, что его вещи вот-вот могут вызвать аварийную ситуацию в полете.

При этом пассажиры рейса отметили "хладнокровие" и "образцовый профессионализм" бортпроводников, которые молниеносно вооружились огнетушителями и средствами защиты – и потушили дымящийся аккумулятор.

Несмотря на инцидент, полет продолжился и самолет благополучно приземлился в Аккре.

Как отмечает издание, портативные аккумуляторные блоки питаются от литиевых батарей, которые нередко перегреваются. Такой перегрев может вызвать цепную реакцию, известную как тепловой выход из-под контроля, с выбросом дыма, искр и огня, который трудно потушить.

При этом, в последнее время наблюдается резкое увеличения количества возгораний литиевых батарей на борту самолетов. В связи с этим Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предложило пассажирам держать свои электронные устройства заряженными до 30% или меньше, поскольку это резко снижает риск их перегрева. Также ведомство предложило отключать ненужные гаджеты и по возможности избегать зарядки устройств в полете.

К слову, многие авиакомпании также запрещают пассажирам заряжать свои устройства, если они находятся без присмотра – в том числе во время сна.

Как сообщл УНИАН, ранее полиция арестовала сразу после посадки двух пассажиров, устроивших пьяный дебош на борту самолета Ryanair, летевшего из Малаги (Испания) в Манчестер (Великобритания).

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