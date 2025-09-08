30 сентября истекает срок действия постановления, позволяющего украинским водителям пользоваться своими правами, не меняя их на польские.

С 1 октября украинские водители, которые находятся на польской территории, могут столкнуться с большими штрафами. Об этом сообщает Uamotors.

Согласно польскому законодательству, иностранцы должны заменить свои водительские документы на польские после 180 дней пребывания в стране, иначе им грозит административная ответственность. Однако для украинских беженцев было сделано исключение.

Действующий переходный период для украинцев под временной защитой действует до 30 сентября 2025 года. Таким образом, в течение сентября украинские водители еще могут пользоваться своими правами, даже если те формально утратили силу.

Видео дня

Однако уже с 1 октября 2025 года, если это постановление не будет пролонгировано. Лицам, которые длительное время находятся в Польше, нужно будет иметь польское удостоверение для вождения авто.

За нарушение этого требования водителям грозят большие штрафы в 2000 злотых, или 22 800 гривен.

Украинцы в Польше - последние новости

В конце августа УНИАН сообщил, что около 900 тысяч украинцев, которые находятся в Польше, могут потерять право на защиту из-за вето новоизбранного президента Кароля Навроцкого.

Фактически это означает, что многие граждане нашей страны не смогут наравне с поляками пользоваться медициной, а также не будут иметь права легально работать.

Подобная политика вызывает удивление у специалистов, ведь в период с 2022 года по середину 2025-го Польша много заработала на украинцах - по подсчетам экспертов, они сформировали почти 82,15 миллиарда долларов ВВП. Это значительно больше размера польской помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: