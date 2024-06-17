Пока будет продолжаться война, отношения КНДР и России будут оставаться крепкими.

Правитель России Владимир Путин посетит Северную Корею и Вьетнам в редких поездках к давним партнерам, поскольку он сталкивается с новыми вызовами в своей войне против Украины. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Согласно заявлениям Кремля, опубликованным в понедельник, Путин посетит Северную Корею 18-19 июня, а 19-20 июня отправится во Вьетнам.

"Поездка в Северную Корею станет первой для Путина с 2000 года. Она состоится, поскольку режим Ким Чен Ына подозревают в отправке ракет и миллионов боеприпасов, чтобы помочь Путину в его жестоком нападении на Украину. Поскольку Киев сейчас получает свежее оружие на миллиарды долларов от своих союзников США и Европы, окно для российского прорыва сужается", - пишет издание. Видео дня

СМИ напоминает, что Северная Корея обладает одними из крупнейших запасов артиллерии и оружия, совместимых с системами советской эпохи, размещенными на передовой в Украине. При этом спутниковые изображения показывают, что поставки оружия набрали обороты после того, как Ким Чен Ын посетил в сентябре российские оружейные заводы. В то же время Москва и Пхеньян отрицают поставки оружия, несмотря на многочисленные доказательства того, что они происходят.

"Я считаю, что Ким и Путин продолжат с того места, на котором они остановились, когда Ким Чен Ын был в России в сентябре 2023 года, и стремятся продолжить совершенствование двусторонних отношений во многих, если не во всех, сферах", - говорит Рэйчел Миньон Ли, старший научный сотрудник 38 Северной программы в Центре Стимсона.

По мнению эксперта, это может означать, что лидеры обновят соглашение, принятое в 2000 году, чтобы включить более жесткие формулировки относительно военного сотрудничества и сотрудничества в области безопасности.

"Пока будет продолжаться война в Украине, отношения Северной Кореи и России будут оставаться крепкими. Как будут выглядеть отношения после окончания войны в Украине, это труднее предсказать", - отмечает эксперт.

При этом издание отмечает, что ставки на визит Путина во Вьетнам, скорее всего, будут меньше, хотя страны имеют связи, уходящие десятилетиями в прошлое из Советского Союза.

"Отношения между Вьетнамом и Россией остаются теплыми, причем Москва также является ключевой заинтересованной стороной в энергетическом секторе Вьетнама. Вьетсовпетро, совместное предприятие Вьетнама и России, управляет одним из крупнейших нефтяных месторождений страны в Баххо, которое эксплуатируется уже около четырех десятилетий", - добавляет автор статьи.

Последние заявления Путина о войне в Украине

На днях российский диктатор Путин высказался о войне в Украине и поставил свои условия. В частности, он требует полного вывода украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, Путин требует "зафиксировать в международных договорах статус Крыма и Севастополя, "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ", безъядерного статуса Украины и отмены всех санкций против России.

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