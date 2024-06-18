Путин уже сегодня должен приехать в Северную Корею.

Уже сегодня, впервые за 25 лет, российский диктатор Владимир Путин должен прибыть с визитом в Северную Корею. На улицах Пхеньяна по этому поводу разместили сотни плакатов главы Кремля.

Недавно в сети начали распространяться видео, как КНДР готовится к приезду Путина. На кадрах видно, что на одной из улиц, по которой будет ехать российский президент, вывесили сотни его портретов и флагов РФ.

Согласно заявлениям Кремля, опубликованным в понедельник, Путин посетит Северную Корею 18-19 июня, а 19-20 июня отправится во Вьетнам. Это его первая поездка в КНДР с 2000 года.

Также известно, что сегодня Кремль опубликовал документ, подтверждающий, что Россия рассматривает возможность подписания договора о "стратегическом партнерстве" с Северной Кореей.

В то же время дипломатический советник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил российским СМИ, что будут подписаны "важные, очень значимые документы" имея в виду "возможное заключение соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

Отношения России и КНДР: последние новости

Как писал УНИАН, недавно министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик заявил, что КНДР могла передать России почти 5 млн артснарядов.

"Ожидается, что Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Северной Кореей в сфере безопасности, особенно в сфере военных поставок, таких как артиллерийские снаряды, которые необходимы для того, чтобы воспользоваться шансом на победу", - подчеркнул Шин Вонсик.

Кроме того, недавно Путин признал, что КНДР помогает РФ в войне против Украины. Он поблагодарил Северную Корею за предоставленные боеприпасы и написал статью в северокорейской газете "Нодон синмун", как Россия высоко ценит "твердую" поддержку КНДР в проведении "специальной военной операции" в Украине.

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