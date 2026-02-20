Россияне получили новые вертолеты-'долгострои' Ми-38ПС: для них это настоящий праздник (фото)

Ми-38 – российский многоцелевой вертолет средней дальности.

19 февраля 2026 года российская корпорация "Ростех" передала Министерству по чрезвычайным ситуациям РФ четыре вертолета Ми-38ПС в арктическом исполнении. Об этом сообщает канал Центра анализа стратегий и технологий.

Это первая партия вертолетов Ми-38, спроектированных и изготовленных специально под задачи МЧС России для обеспечения безопасности в Арктической зоне РФ и на Северном морском пути.

Контракт стоимостью 14,7 млрд рублей (около 191,5 млн долларов) на поставку МЧС России девяти поисково-спасательных вертолетов Ми-38ПС в арктическом исполнении был подписан "Вертолетами России" в июле 2021 года на авиасалоне МАКС-2021. С сроком поставки одного вертолета в 2023 году и восьми других – в 2024 году.

Планы поставки девяти машин с Казанского вертолетного завода регулярно переносились. В сентябре 2025 года заместитель министра МЧС РФ Виктор Яцуценко заявил, что в 2025 году должны быть поставлены первые четыре из этих вертолетов.

Эти четыре машины были готовы еще в начале 2025 года, но фактически вертолеты были переданы МЧС только сейчас, поступив, по заявлению министерства, в Хабаровский авиационно-спасательный центр авиации МЧС.

Из них публично продемонстрирован пока только борт RF-31373. Поставка всех девяти вертолетов теперь ожидается до конца 2026 года. Они поступят в Красноярский комплексный и Хабаровский авиационно-спасательные центры авиации МЧС.

Таким образом, перед нами очередной российский "долгострой" – машина совершила первый полет в далеком 2003 году, но де-факто до сих пор не стала полноценным серийным вертолетом.

По данным Центра анализа стратегий и технологий, с учетом данных четырех переданных МЧС Ми-38ПС, общее количество известных изготовленных с 2018 года "серийных" Ми-38 достигает 17 единиц, не считая четырех ранее построенных опытных летательных образцов (с ОП-1 по ОП-4).

Российское авиастроение – другие новости

Ранее УНИАН сообщил, что на авиасалоне NAIS-2026 в выставочном центре "Крокус-Экспо" (в составе "Крокус-Сити", где в 2024 году произошел теракт) был представлен российский легкий вертолет Ми-34М1 с двигателем ВК-650В.

Ранее вертолет с новым двигателем уже демонстрировали во время испытаний, которые начались в конце прошлого года. Во время тестов проверяли, в частности, его устойчивость и управляемость.

Базовый Ми-34 впервые поднялся в небо еще в 1986 году. Таким образом, "новинка" фактически является очередным летательным аппаратом времен СССР.

