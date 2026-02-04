Черный вертолет в 'Крокусе': Россия впервые представила 'новый' Ми-34М1 (видео)

Базовый вертолет Ми-34 впервые поднялся в небо в 1986 году.

На авиационном салоне NAIS-2026, открывшемся в "Крокус-Экспо" (часть "Крокус-Сити", где в 2024 году произошел теракт), представили новый легкий вертолет Ми-34М1 с двигателем ВК-650В. Об этом сообщают в холдинге "Вертолеты России".

Стоит сказать, что ранее вертолет с новым двигателем уже можно было увидеть во время испытаний, которые были начаты в декабре 2025 года. На тестах проверили, в частности, устойчивость и управляемость вертолета.

Москва делает из новинки большой пиар. Ми-34М1 позиционируют как первый полностью российский легкий многоцелевой вертолет. По словам пропагандистов, машина отличается "высокой маневренностью, простотой пилотирования и обслуживания".

Особое внимание уделяют двигателю ВК-650В, который, согласно сообщениям, стал первой российской силовой установкой для вертолетов со взлетной массой до 4 тонн.

"Основные преимущества ВК-650В - модульность конструкции, высокий ресурс, цифровая система автоматического регулирования типа FADEC, без которой невозможно представить современные воздушные суда", - отмечают сами россияне.

Мощность двигателя в взлетном режиме составляет 650 л.с.

История Ми-34

Испытания и публичная демонстрация Ми-34М1 стали для россиян "праздником со слезами на глазах", ведь на самом деле "новому" вертолету уже исполнилось 40 лет.

Известно, что вертолет является модернизированной версией Ми-34С, который оборудовали поршневыми двигателями.

В общем понимании обе машины являются развитием советского Ми-34, который впервые поднялся в воздух 17 ноября 1986 года. Проект трудно считать успешным - за все время было изготовлено только около 30 вертолетов Ми-34 разных версий.

Российские вертолеты – другие новости

Напомним, в прошлом году в России анонсировали создание вертолета Ми-80, который также нельзя назвать новым. Основой проекта стал модернизированный Ми-171А3, который, в свою очередь, стал развитием советского Ми-8.

А еще раньше были опубликованы первые изображения вертолета НВ.17. Речь идет о вертолете среднего класса, оснащенном, как сообщалось, современными радиоэлектронными системами. Машина предназначена для перевозки личного состава и различных грузов. Как писали российские СМИ, первый полет машина должна совершить в 2027 году.

