Обязательный техосмотр для всех авто: Минразвития раскрыло, что изменится в Украине в этом году

Минразвития анонсировало изменения в сфере автотранспорта.

В 2026 году в Украине планируют начать реформу технического контроля, которая предусматривает введение обязательного техосмотра всех транспортных средств, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"Инициатива призвана упростить процедуру технического осмотра для первой государственной регистрации транспортных средств, бывших в употреблении, а также постепенно ввести обязательный технический контроль для всех типов автомобильного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что параллельно в ведомстве намерены реформировать процедуру техосмотра, чтобы она "была прозрачной и не содержала коррупционных рисков".

Видео дня

В Минобщин добавляют, что запланированная реформа станет частью большого пакета изменений в сфере автотранспорта, безопасности и перевозок, которые должны приблизить украинские правила к стандартам Европейского Союза.

Также для обеспечения прогнозируемого и прозрачного пересечения границы автотранспортом планируется законодательное урегулирование системы "еЧерга". Сейчас она функционирует в режиме эксперимента, а законопроект должен внедрить ее на постоянной основе.

Кроме того, для цифровизации логистики и уменьшения административной нагрузки на бизнес ожидается введение электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН). Сейчас это экспериментальный проект, однако использование электронной ТТН должно быть обязательным во всех перевозках.

В свою очередь, документ о реформе такси имеет целью обеспечить легальную работу водителей такси и единые стандарты в сфере безопасности при перевозке, а также вывести из тени работу отрасли.

Также планируется обновить законопроект о перевозке скоропортящихся пищевых продуктов автомобильным транспортом. Обновление позволит сертифицировать транспорт, который их перевозит, прямо в Украине, а не за рубежом.

Министерство также будет работать над уже зарегистрированными документами, в частности:

перевозка опасных грузов – должна повысить уровень безопасности при перевозке и обновление регуляторной базы в соответствии с международными нормами;

Национальное бюро расследования аварийных происшествий на транспорте – создание независимого органа по расследованию транспортных происшествий и предотвращению их в будущем;

общественно важные перевозки – позволит общинам обеспечить качественное транспортное сообщение, особенно там, где нет экономически привлекательных маршрутов;

льготные перевозки – реформирует системы льготного проезда и внедрит возможности для реализации права граждан на льготные перевозки и справедливые компенсации;

усиление ответственности за каботажные перевозки для иностранных перевозчиков – позволит обеспечить справедливую и пропорциональную ответственность для иностранных перевозчиков в Украине за незаконную деятельность;

совершенствование законодательного регулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации – для регулирования эксплуатации гражданских БПЛА.

Технический контроль авто - последние новости

В Украине планируют ввести обязательный технический контроль для всех транспортных средств, включая легковые автомобили.

Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач тогда сообщил, что в настоящее время в Украине технический контроль действует только для коммерческих грузовиков и автобусов, но в Европе это обязательный основополагающий регламент.

Ранее сообщалось, что в мае 2025 года цены на данную услугу подняли. Для легковых авто процедура стоит 1700 гривен, а для грузовиков – 2300 гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: