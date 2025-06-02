Билеты уже в продаже в приложении УЗ, на сайте и в кассах.

Государственная "Укрзализныця" традиционно назначает дополнительный поезд №159/160 из Киева в Трускавец.

Поезд будет курсировать 5, 12, 14, 15, 19-22 и 26 июня в обоих направлениях. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Из Киева отправление будет происходить в 10:16, а прибытие в Трускавец – в 19:37. Обратно – отправление из Трускавца в 09:03, прибытие в Киев – в 19:11.

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Отмечается, что в составе поезда – пассажирские вагоны купейного типа, но с местами для сидения. В УЗ также обратили внимание, что нечетные номера мест – у окна, четные – у прохода.

Купить билеты уже можно в приложении "Укрзализныци", на сайте и в кассах.

"Укрзализныця" – последние новости

Компания недавно сообщила о продлении курсирования регионального поезда Черновцы – Львов. Они будут курсировать с 6 по 9, с 14 по 16, 22 и 23, с 27 по 30 июня.

Кроме того, перевозчик назначил дополнительный поезд №220/219 Киев – Днепр – Киев на ряд дат мая и июня. Подвижной состав будет иметь купейные вагоны с местами для сидения и вагоны класса СВ со спальными местами.

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