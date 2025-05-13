Ранее электронные билеты на бланках нового образца были введены в сообщении с Австрией, Венгрией и Словакией.

Отныне при покупке электронных билетов на сообщение Украина - Польша отправлением с 14 мая пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Как сообщает пресс-служба перевозчика, новый билет более удобен в пользовании и соответствует современным международным требованиям.

В УЗ напомнили, что сейчас из Украины в Польшу и в обратном направлении курсируют такие поезда:

№89/90 Киев - Перемышль;

№705/706, 715/716 Киев - Перемышль;

№35/36 Одесса - Перемышль;

№ 23/24 Киев - Хелм;

№ 51/52 Киев - Перемышль;

№ 31/32 Запорожье - Перемышль;

№ 19/20 Киев - Хелм; № 19/20 Киев - Хелм;

№93/94 Харьков - Хелм;

№ 73/74 Харьков - Перемышль;

№ 119/120 Киев - Хелм;

№ 767/768 Рава-Русская - Варшава;

№765/766 Рава-Русская - Варшава;

№67/68 Киев - Варшава.

"Укрзализныця" - последние новости

Украинская железная дорога назначила дополнительный поезд №220/219 Киев - Днепр - Киев на ряд дат мая и июня. Так, поезд будет курсировать: из Киева - 16, 18, 25 мая и 1 июня, отправление в 13:25, прибытие в Днепр в 20:36. А из Днепра - 16, 18, 25 мая и 1 июня, отправление в 08:15, прибытие в Киев в 16:17.

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УЗ также назначила дополнительный поезд №267/268 Киев - Винница - Киев на 18 и 25 мая. Поезд будет курсировать в составе купейных вагонов, но с местами для сидения.

Также сообщалось, что в Украине впервые в истории независимости появились новые плацкартные вагоны. Закупка вагонов стала частью госпрограммы, призванной обновить подвижной состав.

Отмечается, что вагоны имеют "традиционную" конфигурацию мест, но могут похвастаться некоторыми важными обновлениями, которые призваны повысить удобство, безопасность и инклюзивность.

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