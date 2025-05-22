Поезда будут курсировать с 6 по 9, с 14 по 16, 22 и 23, с 27 по 30 июня.

Государственная "Укрзализныця" продолжает курсирование регионального поезда Черновцы - Львов - Черновцы в июне. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Поезда будут курсировать с 6 по 9, с 14 по 16, 22 и 23, с 27 по 30 июня по следующему графику:

№801 Черновцы - Львов с отправлением из Черновцов в 06:32, а прибытием во Львов в 11:19;

№802 Львов - Черновцы с отправлением из Львова в 17:20 и прибытием в Черновцы в 22:07.

Отмечается, что на маршруте, как и раньше, будет курсировать современный дизель-поезд ДПКр-3.

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В УЗ также добавили, что приобрести билеты на поезд можно за 10 суток до даты отправления в мобильном приложении "Укрзализныци", на сайте и в кассах вокзалов.

Укрзализныця - последние новости

С 14 мая при покупке электронных билетов на сообщение "Украина - Польша" пассажиры начали получать электронный билет на бланке нового образца. По словам пресс-службы перевозчика, новый билет более удобен в пользовании и соответствует современным международным требованиям.

Ранее железнодорожная компания назначила дополнительный поезд №220/219 Киев - Днепр - Киев на ряд дат мая и июня.

Напомним, что в апреле УЗ назначила региональный поезд Черновцы - Львов на ряд пиковых дат, чтобы обеспечить комфортные поездки во время Пасхальных праздников.

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