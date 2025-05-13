Поезд будет двигаться составом купейных вагонов с местами для сидения.

Государственная железнодорожная компания "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд №220/219 Киев - Днепр - Киев на ряд дат мая и июня. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Поезд будет курсировать:

из Киева - 16, 18, 25 мая и 1 июня, отправление в 13:25, прибытие в Днепр в 20:36;

из Днепра - 16, 18, 25 мая и 1 июня, отправление в 08:15, прибытие в Киев в 16:17.

Отмечается, что поезд будет останавливаться в обоих направлениях на станции Каменское, в направлении Киева также на станции им. Тараса Шевченко (г. Смела). Поезд будет курсировать составом купейных вагонов с местами для сидения, а также доступны вагоны класса СВ со спальными местами.

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В УЗ обратили внимание пассажиров, которые выбирают купейные вагоны с местами для сидения, что нечетные места расположены у окна, а четные места - у дверей купе (прохода).

Билеты можно приобрести в мобильном приложении УЗ, на официальном сайте и в железнодорожных кассах.

"Укрзализныця" - последние новости

Напомним, что "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд №267/268 Киев - Винница - Киев на 18 и 25 мая. Поезд будет курсировать в составе купейных вагонов, но с местами для сидения.

В начале мая подвижной состав УЗ пополнили шесть новых плацкартных вагонов на 58 мест каждый. Вагоны получили ряд важных обновлений, в частности, полочки с мягкими боковыми спинками. Это первые вагоны в истории независимой Украины, которые закупили именно в плацкартной модификации.

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