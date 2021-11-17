Также Ассоциация предупредила об угрозах для экономики страны.

Проект приказа Министерства инфраструктуры, которым предлагается утвердить Порядок поэтапного сокращения срока эксплуатации грузовых вагонов, содержит противоречивые положения, которые могут негативно повлиять на целые отрасли экономики Украины. Поэтому Мининфраструктуры должно доработать проект приказа с учетом трех ключевых предложений от бизнеса.

Об этом говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА), размещенном на официальном сайте.

Речь идет, в частности, о просьбе отойти от каскадного способа списания вагонов, и установить коэффициент на продление срока службы для некоторых видов вагонов. Ведь, согласно текущей редакции проекта, до 2028 года будет ожидаться списание 75 тыс. вагонов, что составляет 43% рабочего грузового парка. В результате этого дефицит вагонов вырастет до 48 тыс. единиц.

"В то же время списание вагонов будет происходить без оценки их реального технического состояния, которое необязательно зависит от срока эксплуатации. Это, в свою очередь, не соответствует устоявшейся международной практике, по которой возраст вагонов имеет второстепенное значение. Поэтому Ассоциация предлагает отказаться от каскадного способа списания и установить ограничение на продление срока службы только для универсальных полувагонов, зерновозов на уровне коэффициента 1,5 от нормативного срока их службы, а для цистерн – на уровне коэффициента 2,5 от нормативного срока их службы", - указывают в ЕВА.

Также в ассоциации призвали разрешить использование вагонов, срок службы которых был продлен до момента вступления в силу проекта приказа, а также - не вводить ограничения по предельному сроку службы для специализированных вагонов-цементовозов, окатышевозов и коксовозов. Эти типы вагонов уже являются дефицитными: их обновление крайне проблематично из-за длительного срока окупаемости и ограниченного сегмента рынка, где могут использоваться такие вагоны.

"По подсчетам экспертов Комитета по логистике Ассоциации, для замещения списанных вагонов бизнес должен потратить более 107 млрд грн. Для компаний, которые еще не полностью восстановились после воздействия пандемии, это будет дополнительной финансовой нагрузкой. К тому же, неоправданным - ведь со стороны Мининфраструктуры не приведено достаточного обоснования того, что бывшие в употреблении вагоны с проведенным капитальным ремонтом выходят из строя быстрее, чем новые. Поэтому в случае принятия проекта в предложенной редакции, большая часть технически исправных и пригодных вагонов будут отправлены на металлолом".

Именно поэтому, поддерживая необходимость модернизации парка грузовых вагонов, Европейская Бизнес Ассоциация отмечает: замена старых вагонов новыми должно происходить взвешенно и согласовано со всеми участниками рынка грузовых перевозок и не нести угрозу целым отраслям экономики Украины.

Как известно, Министерство инфраструктуры инициировало процедуру ограничения сроков эксплуатации грузовых вагонов. Этот проект, по плану МИУ и УЗ, позволит оживить работу на вантажобудівних заводах Украины и обновить подвижной состав УЗ.

В то же время представители бизнеса и международных организаций призвали власти не списывать бывшие в употреблении вагоны: такое решение повлечет на рынке искусственный дефицит вагонов, что тут же приведет к росту стоимости перевозок, сделает украинскую продукцию неконкурентной на рынке, и приведет к потере Украиной валютных поступлений и налогов.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил: главная проблема УЗ – это отсутствие локомотивов, поэтому именно их компания должна закупить в первую очередь. В противном случае даже новые вагоны останутся складами на колесах, которые никуда не едут.

Автор: Иван Бойко