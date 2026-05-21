США создадут революционный самолет без иллюминаторов: пройден важный этап

Двухдвигательный бизнес-джет будет иметь дальность полета более 6800 километров.

Американская компания Otto Aerospace завершила предварительный обзор проекта (PDR) беспилотного самолета Phantom 3500. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

По итогам экспертной оценки в первоначальный проект внесли лишь незначительные коррективы в аэродинамические обводы. Летно-технические характеристики остались без изменений. После успешного завершения этого этапа Otto Aerospace переходит к подготовке производства и летным испытаниям. В компании отметили, что результаты тестов их инновационного бизнес-джета в будущем могут также открыть путь, в частности, к военному применению технологии.

Компания Otto Aerospace впервые представила концепт революционного бизнес-джета Phantom 3500 в 2025 году. Самолет сразу привлек внимание отсутствием иллюминаторов: вместо привычных окон пассажирам предлагают панорамные дисплеи, которые в реальном времени транслируют изображение с внешних камер.

Справка УНИАН. Phantom 3500 – это бизнес-джет с двумя двигателями Williams FJ44, построенный на основе концепции использования так называемого ламинарного обтекания по всей поверхности фюзеляжа и крыла.

Ламинарное обтекание – это режим, при котором воздух движется вдоль поверхности самолета тонкими слоями без турбулентных завихрений. Результатом является резкое снижение аэродинамического сопротивления и, как следствие, сокращение расхода топлива. Именно поэтому Phantom 3500 получил сильно вытянутый фюзеляж и необычные аэродинамические формы.

Предполагается, что самолет сможет перевозить до девяти пассажиров.

Разработчики заявляют, что максимальная дальность полета Phantom 3500 составит до 6850 км, а расход топлива будет вдвое меньше по сравнению с аналогами. Именно для снижения аэродинамического сопротивления и расхода топлива конструкторы отказались от иллюминаторов.

Первый полет испытательного самолета FTV1 запланирован на 2027 год, а сертификацию FAA (Федеральное авиационное управление США) ожидают получить в 2029–2030 годах.

