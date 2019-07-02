"Укрзализныця" выпускает евробонды на $500 миллионов

Облигации будут размещены сроком до 2024 года под 8,25% годовых.

Акционерная компания "Укрзализныця" завершила процедуру прайсинга евробондов на сумму 500 миллионов долларов, которые будут размещены сроком до 2024 года под 8,25% годовых.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава правления компании Евгений Кравцов.

"Процентная ставка значительно ниже ожидаемого уровня - 8,25% годовых. А это более чем на 1,5% ниже, чем купон существующего выпуска, который был еще в 2013 году. Как и планировали, привлечение на долговременный срок – до 2024 года. Этим уменьшили платежную нагрузку на "Укрзализныцю" на ближайшие годы, что позволит компании успешно развиваться в ближайшее время", - написал он.

По словам Кравцова, предприятие привлекает средства на максимально выгодных условиях и без государственных гарантий и залога.

"Отметим, более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг. Следовательно, запрос в пять раз превысил предложение компании и достиг 2,5 миллиарда долларов", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Кравцов заявил, что "Укрзализныця" планирует в течение 1,5-2 лет осуществить эмиссию еврооблигаций стоимостью 1-1,5 миллиарда долларов.

В мае 2013 года "Укрзализныця" впервые провела на Ирландской фондовой бирже размещение пятилетних евробондов с купоном на уровне 9,5% годовых в объеме 500 миллионов долларов с погашением 21 мая 2018 года.

Основными инвесторами, которые приобрели облигации "Укрзализныци", являются инвестиционные фонды (68%), банки (25%) и хедж-фонды (6%).