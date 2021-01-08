Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) объявила, что 11 января акции трех китайских телекоммуникационных компаний будут исключены из ее котировального списка (процедура делистинга).
Об этом сообщает Reuters.
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Речь идет о компаниях China Mobile Ltd 0941.HK, China Telecom Corp Ltd и China Unicom Hong Kong Ltd.
История конфликта
Ранее китайское правительство угрожало принять «необходимые меры» для защиты интересов трех своих телекоммуникационных компаний в связи с их делистингом с Нью-Йоркской биржи.
4 января 2021 года NYSE заявила, что изменила свое решение и акции продолжат торговаться. Это заявление не понравилось министру финансов США Стивену Мнучину.
5 января 2021 года он сказал президенту NYSE Стейси Каннингему, что не согласен с решением биржи.
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