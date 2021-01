Делистинг пройдет 11 января.

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) объявила, что 11 января акции трех китайских телекоммуникационных компаний будут исключены из ее котировального списка (процедура делистинга).

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о компаниях China Mobile Ltd 0941.HK, China Telecom Corp Ltd и China Unicom Hong Kong Ltd.

О предстоящем делистинге NYSE объявила на прошлой неделе из-за указа президента США Дональда Трампа от 12 ноября 2020 года о запрете американцам делать инвестиции в китайские компании, связанные с военно-промышленным комплексом КНР.

Запрет вступает в силу 11 января.

История конфликта

Ранее китайское правительство угрожало принять «необходимые меры» для защиты интересов трех своих телекоммуникационных компаний в связи с их делистингом с Нью-Йоркской биржи.

4 января 2021 года NYSE заявила, что изменила свое решение и акции продолжат торговаться. Это заявление не понравилось министру финансов США Стивену Мнучину.

5 января 2021 года он сказал президенту NYSE Стейси Каннингему, что не согласен с решением биржи.

