Подать заявку можно, даже если в "Дие" нет удостоверения ветерана из-за отсутствия фото в реестрах.

Минветеранов начало программу, по которой участники боевых действий и ветераны с инвалидностью вследствие войны смогут ежеквартально получать по 1 500 грн для оплаты спортивных занятий.

Как сообщила пресс-служба ведомства, деньги будут поступать на специальный счет в автоматическом режиме. Подать заявление на получение средств можно через приложение "Дия".

"Уже в январе вы можете получить на свои банковские счета 1 500 грн на посещение спортивных залов, бассейнов и других учреждений физической культуры и спорта", - отметила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

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Заявление могут подать участники боевых действий и люди, которые имеют статус лица с инвалидностью вследствие войны (ОИВИ). Информация о статусе УБД или ОИВИ должна быть в Едином государственном реестре ветеранов войны (ЕГРИВВ).

Для этого необходимо:

быть авторизованным в приложении "Дия";

иметь верифицированный РНУКПП (Карточка налогоплательщика);

быть старше 18 лет;

иметь статус участника боевых действий и/или статус лица с инвалидностью вследствие войны, внесенный в Единый государственный реестр ветеранов войны;

открыть специальный счет "Дія.Картки" в банке-участнике программы"

подать заявление в приложении "Дия".

Как подать заявление - подробная инструкция

Чтобы подать заявление на получение 1 500 гривен нужно:

Зайти в Дию и нажать - Сервисы - Ветеранский спорт и ознакомиться с условиями услуги. Далее происходит проверка на соответствие требованиям. Открыть и выбрать "Дія.Карту" для выплат. Внимательно проверить заявление, нажать "Отправить". Ожидайте зачисления средств.

Подать заявку на участие нужно до 20 числа первого месяца квартала: до 20 января, с 1 до 20 апреля, с 1 до 20 июля и с 1 до 20 октября.

Денежную помощь можно использовать на оплату услуг в сфере физической культуры и спорта: в тренажерных залах, спортивных площадках, спортивных секциях, спортивных клубах. Указанные заведения должны работать в сфере деятельности "Физическая культура и спорт" и иметь код категории продавца 7941.

Средства нужно использовать полностью или частично в течение квартала (трех месяцев), в котором они были зачислены. Например, помощь, полученную в первом квартале, нужно потратить до конца марта. Если средства будут использованы частично - остатки вернутся на счета Минветеранов, а ветерану автоматически будут начислять средства в следующем квартале.

"В случае полного неиспользования средств в течение квартала - они вернутся на счета Минветеранов, а Вы прекращаете участие в программе. Чтобы получить выплату в следующем квартале, нужно повторно подать заявление в приложении "Дія", отметили в министерстве.

Отмечается, что удостоверение ветерана может не отображаться в приложении "Дия" из-за отсутствия фото в реестрах. Но если данные ветерана внесены в ЕГРВВ, можно подать заявление в приложении "Дия" на участие в программе Ветеранский спорт.

Государственная помощь в "Дие" - последние новости

С 1 декабря все украинцы могут получить тысячу гривен "Зимней поддержки". Подать заявку на получение средств на себя и детей можно в приложении "Дия". Деньги начисляются на карту "Национальный кэшбек" и могут быть потрачены на ряд услуг (спорт, коммуналка, пополнение мобильного, рестораны, помощь ВСУ и т.д., покупка книг и т.д.).

Министерство цифровой трансформации и украинские банки создали "Дія.Карту". Новая банковская карта призвана облегчить получение выплат от государства. Сейчас на карту можно получить выплату в рамках программы "еКнига", которая предусматривает выплату в размере 908 гривен на покупку книг украинцам, достигшим совершеннолетия. Кроме того, на эту карту планируют перевести выплаты "еПоддержки".

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