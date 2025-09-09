Минобороны Украины установило новый порядок выплат семьям погибших военнослужащих ВСУ во время военного положения. Отныне ежемесячные выплаты семьям погибших военнослужащих - основную часть средств - будут начислять в течение 80 месяцев. Подробнее об алгоритме начислений, в каких случаях выплачивают 15 млн грн, а также какие документы нужно собрать, чтобы получить выплату - в материале.
- Выплаты семьям погибших в Украине с 1 сентября 2025 - как теперь будут начислять
- В каких случаях предусмотрены выплаты за погибших в Украине во время военного положения
- Как получить выплаты семьям погибших - какие документы нужны
Как сообщает Министерство обороны Украины, с 1 сентября 2025 года меняется порядок выплат за погибших военнослужащих во время действия военного положения в Украине. При этом общая сумма выплаты - 15 миллионов гривен - семьям погибших остаются без изменений, но несколько меняется алгоритм этих выплат. Теперь деньги семьям погибших героев будут выплачивать по схеме:
- 20% от суммы (3 млн грн) - выплачиваются сразу;
- оставшиеся 12 млн грн - поэтапно в течение 80 месяцев, что составляет 150 тыс. грн в месяц.
Напомним, что ранее оставшиеся 12 млн грн выплачивали в течение 40 месяцев, то есть, сейчас срок выплат увеличился вдвое. В Минобороны объясняют, что подобное изменение "обеспечивает долгосрочную финансовую поддержку семьям".
Новые правила будут применяться лишь в случае гибели военнослужащих с 1 сентября 2025 года. Но за погибших, смерть которых удостоверена до этой даты, выплаты семьям погибших военнослужащих Украина начисляет по прежней схеме.
В каких случаях предусмотрены выплаты за погибших в Украине во время военного положения
Выплаты в сумме 15 млн грн смогут получить семьи военных, которые погибли в ходе боевых действий или из-за травмы, или ранения, полученных на фронте. При этом неважно, был военнослужащий мобилизован или служил по контракту.
Но если смерть наступила по другой причине - например, из-за болезни или несчастного случая - то тогда сумма выплат будет другой: это 750 размеров прожиточного минимума для трудоспособных (в 2025 году это 3028 грн), что в перерасчете составляет 2,271 млн грн. Эта сумма выплачивается сразу.
Как получить выплаты семьям погибших - какие документы нужны
Чтобы были начислены выплаты за погибшего военнослужащего, родным нужно собрать такие документы:
- выписку из приказа командира части, где служил военнослужащий, о том, что он исключен из списков, так как погиб;
- выписку из личного дела военного о составе его семьи;
- свидетельство о смерти;
- документы, которые подтверждают родственную связь с военнослужащим;
- документ, где указаны причины и обстоятельства смерти;
- денежный аттестат - это информация о выплатах военнослужащему.
В интересах семьи погибшего собрать эти документы как можно быстрее, так как потом они попадают на рассмотрение в Минобороны. Этот процесс должен длиться не больше года, но на практике может быть и больше, например, если часть, где служил военнослужащий, пребывает на "ноле", то документы, подтверждающие его гибель, получить бывает непросто.