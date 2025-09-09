С 1 сентября 2025 выплаты семьям погибших военнослужащих будут начислять по новой схеме.

Минобороны Украины установило новый порядок выплат семьям погибших военнослужащих ВСУ во время военного положения. Отныне ежемесячные выплаты семьям погибших военнослужащих - основную часть средств - будут начислять в течение 80 месяцев. Подробнее об алгоритме начислений, в каких случаях выплачивают 15 млн грн, а также какие документы нужно собрать, чтобы получить выплату - в материале.

Выплаты семьям погибших в Украине с 1 сентября 2025 - как теперь будут начислять

Как сообщает Министерство обороны Украины, с 1 сентября 2025 года меняется порядок выплат за погибших военнослужащих во время действия военного положения в Украине. При этом общая сумма выплаты - 15 миллионов гривен - семьям погибших остаются без изменений, но несколько меняется алгоритм этих выплат. Теперь деньги семьям погибших героев будут выплачивать по схеме:

20% от суммы (3 млн грн) - выплачиваются сразу;

оставшиеся 12 млн грн - поэтапно в течение 80 месяцев, что составляет 150 тыс. грн в месяц.

Напомним, что ранее оставшиеся 12 млн грн выплачивали в течение 40 месяцев, то есть, сейчас срок выплат увеличился вдвое. В Минобороны объясняют, что подобное изменение "обеспечивает долгосрочную финансовую поддержку семьям".

Новые правила будут применяться лишь в случае гибели военнослужащих с 1 сентября 2025 года. Но за погибших, смерть которых удостоверена до этой даты, выплаты семьям погибших военнослужащих Украина начисляет по прежней схеме.

В каких случаях предусмотрены выплаты за погибших в Украине во время военного положения

Выплаты в сумме 15 млн грн смогут получить семьи военных, которые погибли в ходе боевых действий или из-за травмы, или ранения, полученных на фронте. При этом неважно, был военнослужащий мобилизован или служил по контракту.

Но если смерть наступила по другой причине - например, из-за болезни или несчастного случая - то тогда сумма выплат будет другой: это 750 размеров прожиточного минимума для трудоспособных (в 2025 году это 3028 грн), что в перерасчете составляет 2,271 млн грн. Эта сумма выплачивается сразу.

Как получить выплаты семьям погибших - какие документы нужны

Чтобы были начислены выплаты за погибшего военнослужащего, родным нужно собрать такие документы:

выписку из приказа командира части, где служил военнослужащий, о том, что он исключен из списков, так как погиб;

выписку из личного дела военного о составе его семьи;

свидетельство о смерти;

документы, которые подтверждают родственную связь с военнослужащим;

документ, где указаны причины и обстоятельства смерти;

денежный аттестат - это информация о выплатах военнослужащему.

В интересах семьи погибшего собрать эти документы как можно быстрее, так как потом они попадают на рассмотрение в Минобороны. Этот процесс должен длиться не больше года, но на практике может быть и больше, например, если часть, где служил военнослужащий, пребывает на "ноле", то документы, подтверждающие его гибель, получить бывает непросто.

