Геополитическая напряженность и протекционистская торговая политика США усугубляют сложную ситуацию в немецкой экономике.

Экономика Германии не покажет значительного роста в этом году. Торговая политика президента США Дональда Трампа грозит ухудшением ситуации.

Издание Bloomberg пишет, что в 2025 году после двух лет сокращения валовой внутренний продукт вырастет всего на 0,1%, что меньше прогнозных 0,8%. На 2026 год прогнозируется рост на 1,3%.

"Геополитическая напряженность и протекционистская торговая политика США усугубляют и без того напряженную экономическую ситуацию в Германии", - сказал Торстен Шмидт, глава отдела экономических исследований в Институте экономических исследований имени Лейбница. "Кроме того, немецкие компании сталкиваются с растущей международной конкуренцией - особенно со стороны Китая".

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Бизнес-модель Германии оказалась под ударом из-за роста цен на энергоносители в результате полномасштабного вторжения России в Украину и пошлин Трампа. Шмидт также отметил "структурную слабость", включая нехватку квалифицированной рабочей силы и чрезмерную бюрократию.

Консервативная партия Германии ХДС/ХСС и социал-демократы заключили коалиционное соглашение, стремясь возобновить рост за счет инвестиций в стареющую инфраструктуру страны при одновременном снижении корпоративных налогов, уменьшении цен на электроэнергию и сокращении расходов на бюрократию. Законодатели уже проголосовали за то, чтобы сбросить оковы конституционных ограничений на заимствования, создав спецфонд и освободив место для инвестиций в оборону.

Исследовательские институты заявили, что пока неясно, как будут использоваться эти возможности для расходования средств, и что в этом году дополнительные средства вряд ли поступят. На 2026 год они ожидают 24 миллиарда евро дополнительных расходов, что увеличит объем производства примерно на половину процентного пункта.

Проблемы экономики Германии - последние новости

За первое полугодие 2024 года около 11 тысяч немецких компаний объявили о банкротстве, что является самым высоким показателем почти за 10 лет.

14 октября издание Bloomberg писало, что Берлин переживает умеренную рецессию, что говорит о серьезных трудностях в крупнейшей экономике.

В декабре 2024 года стало известно, что после пяти лет стагнации экономика Германии сократилась на 5% в сравнении с допандемическими темпами роста.

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