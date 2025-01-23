Пушка с автоматом заряжания и интеграция дронов: Германия работает над танком Leopard 3

Новый танк получит передовые технологии и станет "мостом" к MGCS.

В Германии разрабатывают новый танк, который станет следующим этапом развития Leopard 2. Он может получить название Leopard 3 и станет "мостом" к будущему MGCS, создаваемому совместно с Францией, пишет Defense Express.

Отмечается, что согласно плану, танк MGCS будет принят на вооружение только в 2040-х годах, о чем заявил глава общей проектной группы полковник ФРГ Армин Диркс на конференции по бронетанковой технике IAVC, которая проходит в британском Фарнборо. Поэтому европейским странам необходимо поддерживать свой бронетанковый парк на соответствующем уровне.

В издании поделились, что гипотетический Leopard 3 получит новую 130-мм пушку с автоматом подзарядки. Также танк будет поддерживать интеграцию дронов и максимальную цифровизацию. Ожидается, что окончательная конфигурация будет утверждена во второй половине 2026 года, а сам танк будет принят на вооружение в начале 2030-х годов.

Видео дня

Кроме того, Leopard 3 получит новую башню и измененную конфигурацию корпуса, добавили в издании. Не исключено, что танк оснастят гибридной силовой установкой, как американский Abrams M1E3.

В издании обратили внимание, что Leopard 3 получит пушку с калибром 130-мм, в то время как MGCS оснастят 140-мм пушкой. "Переходный" калибр был предложен Rheinmetall - Rh-130 L/51.

Впервые гипотетический Leopard 3 был описан в 2021 году, напомнили в издании. Тогда он получил условное название Leopard 2AX. Упоминалось, что танк станет легче предшественника, а также получит динамическую защиту и комплекс активной защиты.

Европейские танки - другие новости

Ранее командир украинского экипажа танка по имени Виталий показал, как устроен британский тяжелый танк Challenger 2. По его словам, эта техника имеет много продуманных деталей и достаточно комфортная для экипажа.

Кроме того, журналист Дэвид Акс заявил, что Германия почти 2 года поставляла Украине 58 из 155 танков Leopard 1A5, но все изменилось. Отмечается, что Германия, Нидерланды и Бельгия начали наращивать темпы.

Вас также могут заинтересовать новости: