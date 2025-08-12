Ранее стало известно, что Германия начала создавать новый танк со сверхмощной пушкой.

Генеральный директор компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что стоимость танков, бронированных машин и артиллерии в ближайшие годы будет снижаться, несмотря на рост расходов европейских правительств на оборону. Об этом сообщает Financial Times.

Руководитель крупнейшего производителя оружия в Германии отметил, что экономия на масштабах производства и более широкое использование автоматизации "должны быть выгодными и для компании, и для клиентов".

По его словам, стоимость боеприпасов уже снижается после того, как Rheinmetall в течение последних трех лет в разы увеличила свои производственные мощности, реагируя на резкий рост спроса.

Достичь экономии в производстве танков и других бронемашин сложнее. Впрочем, в течение следующих месяцев компания ожидает "тысячи и тысячи" заказов на такие машины, как Boxer и Puma, а также на основные боевые танки Leopard 2, участие в строительстве которых также принимает Rheinmetall.

Напомним, ранее стало известно, что в Германии планируют закупить до 2500 боевых бронированных машин и до 1000 танков в рамках совместных усилий европейских стран по созданию новых бригад НАТО для сдерживания России.

Rheinmetall прогнозирует новые заказы на сумму около 80 миллиардов евро в год до июня 2026-го. Для сравнения, объем портфеля заказов за предыдущие 12 месяцев составил 55 миллиардов евро.

Отметим, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году компания стала одним из крупнейших оборонных бенефициаров в Европе. Сегодня капитализация Rheinmetall составляет около 72 миллиардов евро.

Европа создает новые танки - что известно

Европейцы намерены не только масштабировать производство уже существующих боевых машин, но и создать принципиально новые образцы бронетехники. Это касается, в частности, основных боевых танков.

В прошлом году стало известно, что Германия и Франция достигли "прорыва" в разработке танка MGCS (Main Ground Combat System), который заменит Leopard 2 и Leclerc. Во время этой программы хотят разработать универсальную платформу, на базе которой построят и другие военные машины.

Также сообщалось, что в Германии работают над танком Leopard 3, который станет своего рода "мостом" к Main Ground Combat System.

