Более 220 депутатов поддержали за основу не правительственный законопроект, а альтернативный.

Верховная Рада одобрила законопроект о повышении ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, который установлен в Европейском союзе.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, 227 депутатов поддержали за основу не правительственный законопроект, а альтернативный №11256-2.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в ЕС.

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Отмечается, что депутаты предлагают следующие ставки акцизного налога на топливо:

бензины - 359 евро за 1000 л;

дизельное топливо - 330 евро за 1000 л.;

сжиженный газ - 70 евро за 1000 л.

Повышение налогов в Украине - последние новости

24 мая стало известно, что украинское правительство готовит повышение акцизов на табак, алкоголь и топливо.

27 мая сообщалось, что государственному бюджету Украины грозит серьезный дефицит. Поэтому правительство начало рассматривать повышение налогов, как возможность покрыть дефицит бюджета.

Сегодня в Верховной Раде поддержали в первом чтении законопроект №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия. Нардеп Ярослав Железняк пояснил, что в 2025 году акциз увеличится на 23%, а в 2016-2028-х будет расти на 5% ежегодно. При этом в 2024-м ждать увеличения можно только в случае девальвации.

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