Нардепы поддержали в первом чтении законопроект о резком повышении акцизов на табачные изделия.

В Верховной Раде во время заседания 4 июня поддержали в первом чтении законопроект #11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия. Об этом в своем Telegram-канале заявил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект поддержали 249 народных депутатов. Нардеп пояснил, что по законопроекту акциз будет привязан к евро, а не к гривне.

В 2025 году он увеличится на 23%, а затем, в 2016-2028-х, будет расти на 5% ежегодно. При этом в 2024-м ждать увеличения можно только в случае девальвации.

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"Реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн грн, в 2026 году – 5 млрд грн, в 2027 году – 9,3 млрд грн, в 2028 году – 13,8 млрд грн",– говорит Железняк.

Ко второму чтению планируется пересмотреть вопрос о табачных изделиях для электрического нагрева, на котором отмечают общественные организации.

Повышение налогов – последние новости

Напомним, в мае стало известно, что в правительстве хотят поднять акцизы на топливо, алкоголь и табак. По словам народного депутата от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк, проблема заключается в том, что до конца года на финансирование армии нужно найти около 300 млрд гривень.

А еще ранее УНИАН сообщал, что правительство обсуждает возможное повышение налоговых ставок, в частности, военного сбора и налога на добавленную стоимость. Причиной этого является недостаток внутренних финансов.

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