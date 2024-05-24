Василевская-Смаглюк отметила, правительству до конца года на финансирование армии нужно найти около 300 мильярдов гривень.

Украинское правительство готовит повышение акцизов на табак, алкоголь и топливо. Об этом сказала народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

"Я знаю, что текст готовится. Что в нем будет примерно ориентируюсь, но финального решения нет", - заявила она в эфире канала КИЕВ24.

Василевская-Смаглюк отметила, правительству до конца года на финансирование армии нужно найти около 300 мильярдов гривень.

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"Это на зарплаты военным и на выполнение контрактов по оснащению. Правительство рассматривает несколько вариантов того, где взять эти деньги. Первый приоритет - это поднятие акцизов на табак, алкоголь и топливо", - отметила депутат.

По ее словам, повышать акцизы нужно "не только с точки зрения правительства, но и с точки зрения наших международных партнеров".

"На всех встречах с ними звучит, что нужно поднимать размер подакцизного налога. Также ФЛП не платят военный сбор и правительство рассматривает возможность введения военного сбора для них", - добавила она.

Повышение налогов в Украине - детали

Ранее УНИАН из собственных источников узнал, что из-за недостатка внутренних финансовых ресурсов на нужды обороны в правительстве обсуждают возможное повышение налоговых ставок, в частности, военного сбора и НДС.

Источник УНИАН в парламенте рассказал, о каком именно повышении размера налога на добавленную стоимость и военного сбора может идти речь. На вопрос, действительно ли Министерство финансов работает над законопроектом о повышении размера НДС и военного сбора, и о каких процентах может идти речь, собеседник УНИАН отметил, что это действительно так.

"Я думаю, что ближе - это 5%, чем 1,5%. Это военный сбор. И да, это будет распространяться, скорее всего, на ФЛП. И там другие, кроме НДС, меры. Какой будет финальный текст, мы увидим после июня, после пересмотра программы МВФ", - сказал источник.

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