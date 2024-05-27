Ярослав Железняк заявил, что другого пути нет.

Государственному бюджету Украины грозит серьезный дефицит. Правительство рассматривает повышение налогов, как возможность покрыть дефицит бюджета.

Первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отметил, что параметры повышения военного сбора и НДС будут известны после июня.

"Окончательные параметры будут известны после июня. То, что не будет хватать денег, я говорил с сентября прошлого года, когда увидел бюджет", - рассказал нардеп в интервью изданию NV.

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При этом он отметил, что ожидаемый разрыв бюджета был на уровне 400 миллиардов гривень, но из-за увеличения расходов на мобилизацию, оружие, а также из-за инфляции, эта цифра может достичь 720 миллиардов.

По словам народного избранника, активная работа над этим вопросом может начаться в июле.

"Даже если налоги будут приняты в августе, во что я не верю, у нас останется всего четыре месяца, чтобы закрыть бюджетную дыру", - подчеркнул Железняк.

При этом он напомнил, что дефицит должен был покрываться за счет эффективности администрирования – ликвидации нелегального рынка табака, алкоголя, топлива, игрового бизнеса и прочее.

"Если бы закрыть дыры, можно было бы найти большую часть этих денег. Или за счет повышения налогов. Больше вариантов нет", - указал нардеп.

Также он объяснил, что печатать деньги не вариант, ведь это является нарушение договоренностей с МВФ и это "спираль смерти".

Повышение налогов в Украине - главные новости

УНИАН узнал, что из-за недостатка средств на нужды обороны в правительстве обсуждают возможное повышение налогов - военного сбора и НДС.

Источник в парламенте рассказал, что военный сбор могут поднять с 1,5% до 5% и его будут платить даже ФОПы, но конкретики пока что нет.

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что украинское правительство готовит повышение акцизов на табак, алкоголь и топливо.

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