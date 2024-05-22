Эксперт допустил подорожание бензина до максимум 70 грн через три года.

Основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин опроверг новости о подорожании бензина до 80 грн в ближайшее время, которые распространяются по соцсетям.

"Все, ну или почти все каналы-миллионники, как под копирку, сегодня, ссылались на меня. При этом четко, все как один, сделали ошибку в моей фамилии, и написали, что бензин будет стоить 80 гривень якобы в ближайшее время. Отрицаю официально, я не говорил "80 гривень в ближайшее время", – написал он в Facebook.

По словам Леушкина, в последнем интервью где-то неделю назад он называл порядок цен 1,6-1,8 доллара, и то это на горизонте 2028 года по факту выполнения распоряжения Кабмина.

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"Если по текущему курсу, то это 64-70 грн я допустил по бензину через три года с привязкой к текущим котировкам нефти и валюты. Но не 80 грн в ближайшее время. Вот, не читайте на ночь пугалки и лучше относитесь со скепсисом", – отметил эксперт.

Ситуация с горючим в Украине

Ранее основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин отмечал, что со вступлением в силу мобилизационного закона 18 мая за границу не смогут выехать водители грузовиков, которые перевозят топливо и другие товары, из-за необновленных данных в ТЦК, и это может вызвать топливный кризис.

В мае стало известно, что Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №11256 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно приближения законодательства Украины к законодательству Евросоюза в части акцизного налога, в частности на топливо.

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