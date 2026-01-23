Украина имеет право на отсрочку экопошлин СВАМ и должна убедить Еврокомиссию, - эксперт

Профильные и крупные бизнес-ассоциации неоднократно обращались к правительству и профильным министерствам с просьбой инициировать отсрочку.

Несмотря на формальный отказ Еврокомиссии отсрочить введение экологической пошлины СВАМ для Украины, мы все еще имеем полное и законное право на такую отсрочку.

Поэтому мы должны активизировать переговоры с Еврокомиссией, чтобы реализовать это право, говорит посол украинского бизнеса, экономический эксперт Андрей Забловский.

"Профильные и крупные бизнес-ассоциации неоднократно обращались к правительству и профильным министерствам с просьбой инициировать отсрочку. Были публичные обещания, что ведутся переговоры, и что такая отсрочка должна быть. Но, как мы видим, ее не произошло. Мы вошли в этот год, мягко говоря, с СВАМ. Но мы вошли и с другими вызовами для всей промышленности. Текущая ситуация в энергетике, которая характеризуется как чрезвычайное положение, сама за себя говорит", - отметил эксперт.

Видео дня

Впрочем, он выразил убеждение, что Украина имеет законное право на отсрочку экологического сбора, поэтому переговоры с ЕС необходимо продолжать – чтобы убедить европейцев применить для нас статью о форс-мажоре.

"Безусловно, у Украины до сих пор есть возможность убеждать коллег из Европейской комиссии в том, что у нас форс-мажор, и мы можем и имеем полное право претендовать на отсрочку. Особенно используя ситуацию, которая у нас сейчас сложилась с энергетикой – на треке, связанном с переговорами, мы просто обязаны сделать или добиться какого-то переходного периода, или, по крайней мере, смягчить те условия, которые сейчас введены", – подчеркнул эксперт.

Забловский подчеркнул, что речь не идет об отказе от климатической политики или европейского зеленого курса. Наоборот, Украина признает правила игры на европейском рынке. Однако в нынешних условиях применение CBAM без послаблений существенно снижает конкурентоспособность украинских производителей, прежде всего в металлургии и базовых отраслях, ориентированных на экспорт в ЕС.

Он также обратил внимание, что сам Евросоюз пересматривает отдельные элементы Green Deal, смягчая требования для собственных производителей под давлением промышленников.

"Вариант выхода из ситуации, с точки зрения нас как государства, только один - должны продолжиться переговоры, и мы должны все-таки убедить ЕС дать нам отсрочку. И, я повторюсь, у нас есть аргументы для этого, абсолютно законные аргументы. У нас не просто форс-мажор, но и другие варианты, чтобы был либо переходный период для нас, либо смягчение, либо какая-то адаптированная версия, которая позволила бы украинскому бизнесу дать конкурентоспособность и возможность дальше работать на европейских рынках и других рынках соседних стран", - подчеркнул эксперт.

Забловский подчеркнул, что ожидание отсрочки не может быть единственной стратегией. Бизнесу уже сейчас нужно готовиться к CBAM: инвестировать в обучение, понимание требований, подготовку отчетности и внутренние процессы. Это, по его словам, необходимо не только для соответствия регулированию, но и для содержательных профессиональных дискуссий с европейскими партнерами и отраслевыми стейкхолдерами.

Отдельную роль в процессе он отводит бизнес-ассоциациям и международным партнерствам. Украинские компании должны привлекать к лоббированию своих интересов европейские бизнес-объединения и компании, с которыми они сотрудничают, в частности в формате совместных инвестиций и промышленной кооперации.

"CBAM это только начало. Далее механизм будет распространяться на другие сектора. Поэтому позиция Украины должна быть жесткой, аргументированной и системной. Отсрочка или смягчение CBAM для Украины сегодня это не вопрос комфорта, а необходимое условие выживания экономики в условиях войны", - подытожил Андрей Забловский.

Ранее генеральный директор АрселорМиттал Кривой Рог Мауро Лонгобардо заявил, что правительство Украины должно активизировать переговоры с Еврокомиссией и добиться для Украины отсрочки или переходного периода по применению механизма углеродной корректировки импорта (CBAM), поскольку его полноценное внедрение во время войны может привести к миллиардным потерям экспорта.

