Под удар попадут не только российские компании, а также из Турции, ОАЭ и Гонконга.

Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против более чем десятка компаний, которые продолжают поставлять в Россию подсанкционные товары.

Издание Bloomberg пишет, что эти компании, базирующиеся в России, а также в Турции, ОАЭ, Китае и Гонконге, импортировали санкционные товары из Европы на миллионы евро, которые использовались российскими военными.

Евросоюз считает своей первоочередной задачей пресечение деятельности компаний, обходящих санкции в отношении товаров, которые обнаружили в российском оружии. Отмечается, что Россия по-прежнему получает запрещенные технологии на десятки миллионов евро через третьи страны, а также компании и дочерние предприятия в этих странах.

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ЕС также рассматривает вопрос о введении санкций против небольшого числа китайских и гонконгских компаний, которые якобы поставляли России спутниковые снимки и другие технологии.

Некоторые из компаний, в отношении которых рассматриваются потенциальные санкции, базируются за пределами России, но имеют связи с российскими и беларускими лицами и фирмами. Ожидается, что страны ЕС приступят к обсуждению нового пакета санкций в конце этой недели.

В статье указано, что из Европы в Россию до сих пор поставляют технологии, связанные с навигационными системами для ракет, антенны, а также компоненты, используемые в военном компьютерном оборудовании. Большая часть оборудования произведены в ЕС или США. Таким образом, некоторые западные компании помогают поддерживать технологическое развитие России и ее усилия на поле боя, говорится в документе. Некоторые из рассматриваемых фирм ранее попали под санкции США.

Санкции против РФ - послдение новости

В начале апреля 2024 года вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС начал работу над 14-м пакетом санкций против России, который призван уменьшить возможности агрессора обходить уже введенные санкции. Основная цель этого пакета – ограничить способность РФ обходить уже введенные санкции.

В свою очередь министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что следующий пакет санкций должен включать шаги против теневого флота танкеров, которые перевозят российскую нефть в обход ограничений.

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