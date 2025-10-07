Российские шпионы, выдавая себя за дипломатов, часто управляют активами или операциями за пределами стран пребывания.

Правительства стран Европейского Союза договорились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока. Это является ответом на всплеск попыток саботажа, которые, по данным разведывательных служб, часто осуществляются шпионами, работающими под дипломатическим прикрытием, пишет Financial Times.

Отмечается, что новые правила обяжут российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, информировать правительства других стран о своих планах поездок, прежде чем пересекать границу страны пребывания.

Разведывательные службы ЕС сообщают, что российские шпионы, выдавая себя за дипломатов, часто управляют активами или операциями за пределами стран пребывания, чтобы лучше ускользнуть от контрразведывательного наблюдения.

"Они командированы в одно место, но работают в другом", — заявил высокопоставленный дипломат ЕС, ссылаясь на разведывательные доклады. "Разведывательные службы принимающей страны знают, чем они занимаются, но если они пересекают границу, этой стране становится сложнее следить за ними".

Министр иностранных дел Праги Ян Липавский заявил, что ограничения необходимы.

"Не существует "Шенгена для России", поэтому не имеет смысла, чтобы российский дипломат, аккредитованный в Испании, мог приезжать в Прагу, когда ему вздумается", — заявил он FT. "Мы должны строго соблюдать принцип взаимности при выдаче краткосрочных дипломатических виз в соответствии с Венской конвенцией".

Эта инициатива является частью нового пакета санкций, разрабатываемого Брюсселем в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Для принятия пакета мер требуется единогласная поддержка, при этом источники, осведомленные о ходе переговоров, собщили, что Венгрия, последняя страна, выступившая против этой меры, сняла вето.

Однако принятие закона может быть отложено из-за спора о стремлении Австрии включить ещё одну меру, которая сняла бы санкции с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать банку Raiffeisen ущерб, понесённый в России.

"По словам официальных лиц, послы как минимум десятка других столиц заявили на прошлой неделе, что не могут поддержать пакет мер, если предложение Австрии будет принято. Дальнейшие переговоры состоятся в среду", - пишет FT.

Россия усиливает агрессию против НАТО

Как отмечают аналитики ISW, Россия вступила в первую фазу подготовки для перехода к более высокому уровню войны с НАТО.

При это указывается, что такими провокациями Россия стремится посеять страх среди европейского населения и подорвать решимость НАТО. А широкий спектр типов и мест атак призван создать ощущение того, что угроза насилия распространяется по всей Европе.

