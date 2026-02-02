ЕС готовит новые санкции против РФ: под запрет могут попасть ключевые металлы

Речь идет о возможном запрете на импорт таких металлов, как иридий, родий, платина и медь.

Европейский Союз рассматривает возможность запрета на импорт российской меди и металлов платиновой группы в рамках нового пакета санкций против Москвы из-за войны против Украины, пишет Bloomberg.

По данным собеседников агентства, возможные ограничения могут распространяться на иридий, родий, платину и медь. Для принятия санкций необходима поддержка всех государств-членов ЕС, а сам пакет блок планирует принять уже в этом месяце.

Рынок этих металлов сейчас находится в напряжении. Цены на медь в этом году достигли рекордного уровня на фоне высокого спроса и ограниченного предложения со стороны горнодобывающих компаний во всем мире. Платина также находится в дефиците.

Отмечается, что российские металлы постепенно вытесняются с основных мировых торговых площадок. Великобритания запретила торговлю медью российского происхождения, произведенной после 13 апреля 2024 года, на Лондонской бирже металлов. А Лондонский рынок платины и палладия еще в 2022 году исключил российских производителей из списка поставщиков.

Эти меры сократили спрос среди промышленных потребителей, которые больше не могут использовать российские металлы. В сегменте меди европейские покупатели в основном отказались от нее, поскольку санкции были введены также против нескольких крупнейших российских производителей.

Однако многие из этих российских металлов все еще поступают на западные рынки, несмотря на то, что основная часть объемов была перенаправлена в Азию.

Если пакет будет принят, ограничения в первую очередь коснутся российской компании "Норильский никель" – крупнейшей горнодобывающей компании в России, которая пока не находится под санкциями из-за ее роли в мировой промышленности. На эту горнодобывающую компанию приходится около 40% мирового палладия, используемого в автомобильных катализаторах (этот металл в новых санкциях не планируют ограничивать в новом пакете). Компания также остается крупнейшим производителем платины, иридия, родия, никеля и меди в России.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот.

Кроме того, Евросоюз рассматривает предложение заменить ограничения цен на российскую нефть запретом на услуги по ее морской перевозке в рамках нового пакета санкций против Москвы за ее войну против Украины.

