Возобновление работы зернового коридора фактически спасло украинскую экономику, позволив сохранить потенциал аграрного сектора, рабочие места и поступления валютной выручки.

Известный контрабандист Вадим Альперин, который находится под санкциями и лишен украинского гражданства, с помощью своих друзей-бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко пытается заблокировать работу зернового терминала "Олимпикс" в Одессе, что, безусловно, сыграет на руку России в ее планах блокирования работы зернового коридора. Об этом пишет УНН.

Как отмечает издание, возобновление работы зернового коридора фактически спасло украинскую экономику, позволив сохранить потенциал аграрного сектора, рабочие места и поступления валютной выручки. Это было сделано благодаря Силам обороны Украины, которые установили контроль над акваторией Черного моря. Поэтому враг начал действовать через заинтересованных лиц.

По информации журналистов, подконтрольная Грозе и Науменко компания "Аттолло Гранум" через схему незаконной продажи получила половину зернового терминала "Олимпикс". Она активно сотрудничает с компанией одного из самых известных контрабандистов в Украине - Вадима Альперина, который попал под санкции СНБО в 2021 году, и которого лишили украинского гражданства.

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В качестве доказательства их сотрудничества журналисты опубликовали фото товарно-транспортной накладной, по которой "Аттолло Гранум" отгружала пшеницу компании Альперина "Агирос".

В то же время, по данным издания РБК-Украина, сейчас через терминал "Олимпикс Купе" компании Альперина могут переваливать около 150 тыс. т зерновых в месяц. Даже с учетом самой низкой цены за тонну в 150 евро речь может идти о сумме в 22,5 млн евро в месяц, из которых бюджет Украины не получает ничего.

"Окрыленные таким удачным сотрудничеством с контрабандистом Альпериным, Гроза и Науменко решили просто не возвращать деньги инвесторам после окончания сроков кредитования", - говорится в статье.

Незаконная продажа имущества

Журналисты сообщают, что компания Грозы и Науменко GNT Group в 2019 и 2021 годах получила инвестиционные кредиты от американцев на развитие "Олимпикса" под залог зерна и имущества терминала. Однако выполнить требование инвесторов они отказались, но и терять терминал у них нет желания.

УНН отмечает, что Гроза и Науменко решили сохранить контроль над "Олимпексом" с помощью продажи имущества через ряд компаний-прокладок. Для этого бизнесмены взяли кредиты в банках "Восток" и "Пивденный", залогом по которым стало имущество терминала "Олимпикс". Но есть нюанс, это имущество уже находилось под залогом у американских инвесторов.

"Несмотря на это, Гроза и Науменко с помощью украинских банков провели право собственности на половину терминала через ряд подконтрольных им компаний, и таким образом имущество оказалось у компании "Атолло Гранум", - говорится в сообщении.

Как сообщает УНН, сейчас американские инвесторы судятся с Грозой и Науменко как в Украине, так и за рубежом, надеясь восстановить контроль над предприятием и обезопасить его от сомнительных операций или получить назад свои средства. Судебные процессы проходят достаточно успешно для американских фондов - по решению арбитража в Лондоне активы бизнесменов были заморожены.

"Тогда Гроза и Науменко под влиянием Альперина, который имеет немалую выгоду от контроля над зерновым терминалом, пошли путем блокирования работы стратегического предприятия, которое является одним из ключевых звеньев зернового коридора. Не секрет, что срыв работы зернового коридора - это цель России, так что вопрос о том, в чьих интересах работают Гроза и Науменко - риторический. Особенно если учесть тот факт, что, по данным СМИ, их GNT Group имеет связи с РФ", - резюмируют журналисты.