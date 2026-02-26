Из Украины уходит мировой бренд спортивной одежды

Последние два магазина бренда в Киеве прекратят деятельность весной.

Сеть спортивного ритейлера Reebok завершает работу в Украине. Последние два магазина бренда в Киеве – в ТРЦ Retroville и SkyMall – прекратят деятельность весной 2026 года, сообщает Forbes.ua.

В SkyMall точкой продажи можно будет воспользоваться до 8 мая 2026 года. В Retroville договор аренды действует до конца апреля, однако фактическая дата закрытия будет зависеть от темпов распродажи остатков.

Онлайн-магазин также будет закрыт после реализации складских запасов – новые поставки не предусмотрены.

Отмечается, что с марта 2022 года развитием Reebok в Украине занимался турецкий холдинг FLO Retailing по лицензии американской Authentic Brands Group, которая ранее выкупила бренд у Adidas за 2,5 млрд долларов. До 2005 года Reebok работал в структуре Adidas.

Как отметил собеседник издания, привлеченный к переговорам о возможном перезапуске бренда, турецкие ритейлеры постепенно сворачивают деятельность из-за сложной экономической ситуации в Турции, что повлияло и на присутствие Reebok в Украине. FLO также закрывает другие форматы, в частности InStreet.

В то же время интерес к бренду со стороны украинских компаний сохраняется. Переговоры о возможном официальном дистрибьюторстве ведут несколько игроков, среди которых "Марафон", Intersport и Sport City.

Наиболее вероятный сценарий возвращения – не восстановление монобрендовой сети, а продажа продукции через мультибрендовые магазины. По оценке управляющего партнера Reliance Дмитрия Слободянюка, сумма переуступки прав может колебаться в пределах от 500 тысяч до 2 миллионов долларов.

Закрытие магазинов в Украине – последние новости

В феврале стало известно, что компания Inditex окончательно расторгла договоры аренды с ТРЦ Днепра, судьбу которого могут разделить другие крупные города Украины. Испанской группе Inditex принадлежат такие бренды, представленные в Украине: Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho и Massimo Dutti.

Причиной такого решения стали риски безопасности. Операционный директор Budhouse Group, председатель Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин отметил, что большинство площадей Zara в днепровских ТРЦ были закрыты еще несколько лет назад, поэтому существенного влияния на их работу решение ритейлера не окажет. При этом он считает, что украинские бренды не смогут заменить Zara после ее ухода из-за разных "весовых категорий".

