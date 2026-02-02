Хранилище на $12 миллиардов: Трамп бросает вызов редкоземельным металлам Китая

США стремятся уменьшить свою зависимость от китайских критических элементов.

Президент США Дональд Трамп планирует запустить стратегический проект стоимостью 12 миллиардов долларов по созданию запасов критически важных минералов. Проект под названием "Хранилище" позволит защитить производителей от перебоев в поставках критических элементов, сообщают источники Bloomberg.

Начальный капитал "Хранилища" составит 1,67 млрд долларов частных денег и 10-миллиардный кредит от Экспортно-импортного банка США. Это будет рекордный 15-летний кредит, который более чем в два раза превышает следующую по величине сделку, когда-либо заключенную банком. Средства направят на закупку и хранение минералов для автопроизводителей, технологических компаний и других промышленников.

Инициатива станет первым в своем роде запасом для частного сектора США. Ее принцип схож на существующий в стране запас нефти на случай чрезвычайных ситуаций. В этом случае основное внимание будет уделяться минералам, таким как галлий и кобальт, которые используются в производстве, например, iPhone и реактивных двигателей.

Видео дня

Ожидается, что запасы будут включать как редкоземельные металлы и критически важные минералы, так и другие стратегически важные элементы, цены на которые колеблются. Они критически важны для промышленной экономики, включая автомобильный, аэрокосмический и энергетический секторы. США пытаются сократить свою зависимость от Китая, который доминирует среди поставщиков и переработчиков критически важных минералов.

К проекту уже присоединились более десятка компаний, среди которых General Motors Co., Boeing Co. и Google, принадлежащая Alphabet Inc.

Вашингтон уже имеет национальные запасы критически важных минералов для обеспечения оборонно-промышленной базы страны, но не имеет запасов для гражданских нужд. При Трампе США также сделали редкий шаг, инвестировав непосредственно в отечественные горнодобывающие компании, чтобы стимулировать производство и переработку редкоземельных металлов в стране.

Америка уже подписала соглашения о сотрудничестве с Австралией, Японией, Малайзией и другими странами по этому вопросу. США будут давить на еще большее количество стран, чтобы они заключили такие же соглашения во время ближайшего саммита, который состоится в среду, 4 февраля, в Вашингтоне.

Усилия по снижению рисков в цепочке поставок минерального сырья получили новый импульс в прошлом году, после того как Китай усилил экспортный контроль над некоторыми материалами. Это побудило ряд американских производителей сократить производство и подчеркнуло степень влияния Пекина.

Полезные ископаемые – главные новости

Попытки правительства США обеспечить собственных производителей и военных редкоземельными металлами делают Европу уязвимой. Европейские поставщики просто не успевают за своими американскими коллегами. Отсутствие необходимых компонентов сильно тормозит процесс перевооружения армий Старого континента.

Собственной независимостью в области критических компонентов начала активно заниматься и Индия во главе с правительством Нарендры Моди. Там планируют построить местные цепочки поставок, для чего инвестируют в отрасль 4,6 млрд долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: