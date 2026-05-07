Кабмин подготовил новый трудовой кодекс: что изменится для работников и бизнеса

Правительство намерено привлечь на рынок труда Украины ещё 4,5 млн человек к 2035 году.

В Украине официально работают и платят Единый социальный взнос (ЕСВ) значительно меньше людей, чем требует экономика, а 75% отечественных компаний уже испытывают дефицит кадров. Поэтому в Минэкономики подготовили проект нового трудового кодекса, который должен легализовать современные форматы работы и помочь вывести занятость "из тени". Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев на форуме.

"Мы сталкиваемся с реальными вызовами на рынке труда. Украине нужны люди в экономике. У нас есть значительное количество людей, которые не работают или не могут потенциально включиться в рынок труда из-за барьеров, неформальной занятости, устаревших правил или отсутствия гибких форматов работы. Новый трудовой кодекс – это один из инструментов нашей новой политики занятости", – сказал Соболев.

Он отметил, что обновленный трудовой кодекс должен обеспечить современные правила для легальной занятости как для работников, так и для работодателей. Документ, в частности, предусматривает трудовые гарантии и инструменты для детенизации рынка труда.

По словам министра, уже 75% украинских компаний испытывают нехватку персонала. В то же время на подконтрольной Украине территории проживает около 31 млн человек, но работают лишь примерно 13 млн, а ЕСВ уплачивают 10,5 млн граждан.

"Это означает, что формальная занятость охватывает значительно меньше людей, чем требуется экономике. Также существуют значительные группы людей, которые не полностью включены в рынок труда. Речь идет, в частности, о почти миллионе неработающих ВПЛ трудоспособного возраста, проживающих на подконтрольной территории, около 2,3 миллиона людей с инвалидностью вне рынка труда", – сказал Соболев.

По его словам, документ предусматривает три уровня изменений: усиление гарантий для работников, создание прогнозируемых правил для работодателей и улучшение возможностей государства в сфере детинизации и защиты трудовых прав.

Министр подчеркнул, что работник должен четко понимать условия своей работы: как фиксируется рабочее время, оформляются документы, какие гарантии действуют при увольнении и как обеспечивается защита от дискриминации или давления.

"Дистанционная, гибкая работа должна быть не неформальной договоренностью, а нормальным правовым режимом с гарантией, где все понимают свои права и обязанности", – рассказал Соболев.

Он также отметил, что электронный документооборот должен снизить административную нагрузку на бизнес, а расширение видов трудовых договоров позволит легально оформлять те форматы работы, которые уже существуют на практике, но формально не отражены. Речь идет, в частности, о сезонной, дистанционной и домашней работе, а также о работе с нефиксированным рабочим временем.

Кроме того, Соболев отметил, что сегодня значительное количество людей фактически работает как наемные работники, но не имеет полного доступа к трудовым гарантиям, социальному страхованию и надлежащей защите в случае увольнения или конфликтов с работодателем.

"Трудовой кодекс имеет не только правовое и социальное измерение. Больше людей – это прямой экономический эффект, больше людей работают легально, экономика получает больше рабочей силы, бюджет – больше поступлений, а люди получают доступ к трудовым гарантиям. Это связано с более широкой целью правительства привлечь дополнительно 4,5 млн человек на рынок труда к 2035 году и в первую очередь украинцев", – добавил Соболев.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал отдельные положения проекта нового трудового кодекса. Он подчеркнул, что в законопроекте отсутствуют минимальная и максимальная продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков.

Он также обратил внимание на ситуацию с людьми, пропавшими без вести из-за войны. По его словам, в трудовом кодексе должны быть четко прописаны гарантии для семей таких людей. Ведь сейчас из-за отсутствия судебного решения в отношении человека, пропавшего без вести из-за войны, родственники могут лишиться права на социальные гарантии и отпуск.

Лубинец также обратил внимание на неурегулированность вопроса медицинских осмотров для работников бюджетных учреждений в проекте нового трудового кодекса. По его словам, законодательство не определяет, кто именно должен финансировать эти услуги.

"Нам либо нужно возложить это на органы местного самоуправления, чтобы они оплачивали своих работников. Либо это должна быть отдельная бюджетная статья в Государственном бюджете Украины, что опять же сейчас не предусмотрено в проекте", – сказал Лубинец.

7 января Кабмин принял проект нового трудового кодекса Украины. Тогда отмечалось, что в нашей стране продолжают действовать положения старого советского кодекса еще 1971 года. Новый документ должен сделать систему более гибкой и цифровой. За него должен еще проголосовать парламент в первом и втором чтении.

Новый трудовой кодекс должен приблизить Украину к нормам ЕС. В частности, он гарантирует работникам дополнительные 4 дня отпуска в год к тем 24, которые разрешены сейчас. Поскольку у европейцев 28 дней оплачиваемого отпуска.

В январе также сообщалось, что правительство дало старт экспериментальному проекту Единой цифровой системы, который переводит трудоустройство в цифровой формат. Запуск системы планируется в октябре этого года.

