Бывший сотрудник СБУ не исключает, что Украина могла ударить в этот раз и своими новыми ракето-дронами.

Попадания в Казани были по предприятию, которое изготавливает каркасы и ремонтирует самолеты стратегической авиации, являющиеся носителями крылатых ракет. Об этом в эфире Radio NV сказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, комментируя ночную атаку Украины по авиазаводу в Казани.

"Украинцы метили в предприятие, которое занимается изготовлением каркасов для самолетов. Предприятие называется "Композит". Там изготавливаются фюзеляжи самолетов Ту-22 - это стратегическая авиация, Ту-160 - гражданская авиация... Что такое стратегическая авиация - это самолеты, которые несут крылатые ракеты и регулярно обстреливают территорию Украины", - отметил Ступак.

Он подчеркнул, что уничтожение таких самолетов, ремонтных мощностей, производственных мощностей уменьшает возможности россиян использовать эту авиацию против Украины.

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"То есть самолет изнашивается, меньше летает. Становится больше их "на приколе", "якорь бросаю" и это все. Для нас это тоже большое достижение", - прокомментировал Ступак.

По его словам, сейчас еще рано говорить об эффективности атаки, которая была этой ночью по российскому предприятию, но то, что "пробития были, попадания определенные были - мы можем об этом говорить утвердительно".

Ступак отметил, что в украинских ударах по объектам противника уже усматривается системность.

"Если прошлые недели это была химическая промышленность - мы видели и "Оргсинтез" в Казани, и другие предприятия, то сейчас мы видим немножечко переориентация на авиационные мощности. И не просто по аэродромам, а именно по производственным мощностям, где изготавливается, ремонтируется техника. Действительно планирование этих операций уже на совершенно другом уровне", - сказал он.

Эксперт обратил внимание, что Казань находится в 800 км от Москвы, это далеко от нас. Он предположил, что мы могли атаковать уже нашими новыми разработками - дроно-ракетами.

""Хаймарс" имеет радиус действия 80 км - это обычные патроны, если баллистические "Атакамсы" - это 300 км. Мы не знаем что там было (задействовано для ударов). Россия поспешила отметить, что это были беспилотники. Говорим тогда о беспилотниках "Лютый", "Реплика", Байрактары, которые несут взрывчатку 50-60 кг на расстояние до тысячи километров. Но я не исключаю, что за теми словами россиян, что это были "Хаймарсы", возможно, предполагаю, что могли крыться эти заявленные украинской стороной разработки в виде "Ад", в виде "Маричка" и другие дроно-ракеты. Возможно, что это было что-то из этой оперы. Но надо подождать подтверждений", - подчеркнул Ступак.

Обстрелы военных объектов в РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, ночью и утром 20 января неизвестные беспилотники атаковали авиазавод в Казани. Местные жители сообщали о нескольких волнах взрывов в Авиастроительном районе Казани, где работают крупные предприятия авиапромышленности. Также стало известно из-за атаки дронов остановлена работа двух аэропортов - Казани и Нижнекамска.

Перед этим, 14 января, в России заявили об атаке дронов и прилетах в Казани и Энгельсе. В частности в Казани произошел крупный пожар на заводе "Оргсинтез". В результате атаки БпЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Местные пользователи соцсетей писали о пожаре на нефтебазе и/или на нефтеперерабатывающем заводе в Саратове, что на противоположном от Энгельса берегу Волги.

Еще ранее стало известно, что в ночь на 8 января Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе, которая обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2". В Генштабе отметили, что этот удар создает "серьезные логистические проблемы" для России.

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