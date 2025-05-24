Президент США сместил фокус своего наступления с Пекина на Брюссель.

Президент США Дональд Трамп пошел на эскалацию торговой войны с ЕС. Возможно, он рассчитывает, что Брюссель согласится на большие уступки.

Издание Financial Times пишет, что хотя торговые переговоры между США и ЕС продвигались медленно, угроза Трампа ввести 50%-ые пошлины на весь импорт из блока с 1 июня резко повысила экономические и дипломатические ставки.

Этот шаг грозит поставить под угрозу недавнее восстановление мировых цен на акции, вызванное тем, что Трамп склоняется к заключению сделок и снижению напряженности в отношениях с другими торговыми партнерами, включая Великобританию и Китай. Это также может еще больше испортить напряженные трансатлантические отношения.

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Авантюра Трампа отражает его разочарование и должностных лиц тем, что, по их мнению, ЕС препятствует переговорам, и убежденность в том, что Брюссель уступит первым или пострадает больше, чем США, если сделки не будет.

"Это классическая тактика запугивания Трампа, так он и поступает. Если он не получает того, чего хочет, он отталкивает и угрожает еще больше, а потом ждет, что произойдет. Это направлено на то, чтобы заставить европейцев отступить - а я считаю, что они этого не сделают", - говорит эксперт по торговой политике из Центра стратегических и международных исследований Билл Рейнш.

Экономисты предупредили, что эта провокация создает неопределенность.

"Предлагаемые пошлины против ЕС подчеркивают ключевой прогнозный риск, согласно которому торговые ограничения остаются постоянным инструментом, который администрация Трампа может использовать всякий раз, когда переговоры заходят в тупик. Повторяющиеся угрозы и откат пошлин будут поддерживать неопределенность в политике", - говорится в сообщении консалтинговой компании Oxford Economics.

Чиновники ЕС недовольны требованиями Трампа, задаваясь вопросом, почему крупнейший в мире торговый блок должен предлагать односторонние уступки. Они утверждают, что разница между пошлинами ЕС и США составляет всего около 1 процентного пункта, и говорят, что налог на добавленную стоимость примерно эквивалентен налогу с продаж США.

Брюссель также не хочет предоставлять Вашингтону доступ на рынок, которого лишены другие страны, что нарушило бы правила Всемирной торговой организации. Чиновники также отмечают, что, хотя торговой политикой занимается Европейская комиссия, многие из барьеров, с которыми сталкиваются США, являются национальными.

Помощник директора Центра европейской политики в Брюсселе Георг Рикелес призвал ЕС последовать примеру Канады и Китая и принять решительные ответные меры:

Если ЕС будет готов дать отпор, американские издевательства и эскалация в конечном итоге окажутся настолько самовредимыми, что вы сможете выйти на сделку.

Однако такие страны, как Ирландия и Италия, зависящие от американского экспорта, активно выступают против жестких ответных мер, и Трамп будет рассчитывать на раскол в блоке, чтобы заставить ЕС действовать.

Пошлины Трампа для ЕС - последние новости

Президент Дональд Трамп заявил, что рекомендует ввести пошлины в размере 50% на товары из Евросоюза. Глава Белого дома также пригрозил установить импортные пошлины на телефоны американской компании Apple, если они будут производиться не на территории США.

Позже он сказал, что уже не ищет соглашения с Евросоюзом, а пошлины в размере 50% заработают с 1 июня.

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