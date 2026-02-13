Вызов для мозга: нужно переместить одну спичку, чтобы исправить ошибку

УНИАН подготовил новый вызов для своих читателей.

Головоломки и различные оптические иллюзии – это не просто забавы, а еще и очень мощный тренажер для глаз и мозга.

От поиска определенного объекта, числа до способа расположения спичек – такие задачки пользуются бешеной популярностью. Решать их не всегда просто, но очень интересно. УНИАН подготовил для своих читателей новый вызов.

Итак, сегодня вы сможете проверить свое логическое мышление и математические способности в головоломке со спичками.

Ниже вы увидите изображение, на котором спичками выложено равенство 8х8=49. Очевидно, что здесь есть ошибка, ведь произведение этих чисел должно быть равно 64.

Вам нужно исправить эту ошибку. Но переставить можно только одну спичку.

Готовы показать, на что способны? Поехали!

Ответ на это задание кроется в знании таблицы умножения. Какое число, умноженное на 8, может дать в результате двузначное число, начинающееся на 4?

Речь идет о числе 6. Поэтому вам достаточно было превратить любую из восьмерок на изображении в 6. А лишнюю спичку нужно было переставить к 9, чтобы образовать из нее 8.

В итоге вы должны были получить равенство 6х8=48 (или 8х6=48). В этом и кроется ответ.

