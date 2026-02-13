Эти фильмы о любви и рассмешат, и тронут вас до слез.

На День святого Валентина у многих пар есть добрая традиция - смотреть романтические фильмы вдвоем. Такое кино показывает, какой разной и многогранной бывает любовь. После его просмотра зритель словно проживает чужую любовную историю и преисполняется верой в счастливый финал.

Мы назвали культовые фильмы о любви, которые стоит посмотреть в День всех влюбленных. Одни из них вызовут счастливую улыбку, другие заставят немного всплакнуть, но ни один точно не оставит вас равнодушным.

Лучшие романтические комедии и мелодрамы - топ 6

Эти фильмы можно смотреть как в одиночку, так и в паре. В любом случае эмоции от просмотра останутся положительными.

Дневник Бриджит Джонс

Перечисляя лучшие романтические комедии, нельзя не вспомнить об этом культовом британском кино. Бриджит Джонс - незамужняя женщина средних лет, которая решает поменять свою жизнь: похудеть, бросить курить и найти любовь. А ее симпатия мечется между двумя совершенно разными мужчинами. Чтобы зафиксировать свои взлеты и падения, она начинает вести личный дневник.

Это кино получило культовый статус благодаря своей душевности и приземленности. Главная героиня Бриджит - не безупречная голливудская красотка, которой трудно сопереживать, а обычная женщина со своими комплексами. Если вам понравится первая часть, есть еще два продолжения.

500 дней лета

Лучшие романтические фильмы отличаются многогранностью и показывают любовь с самых разных сторон. Это кино именно такое. Оно не идеализирует отношения, а показывает, что чувства бывают сложными и неоднозначными, а у каждого человека своя версия правды.

Сюжет фильма такой: парень, который верит в судьбу и "чистую любовь", и девушка, которая не хочет серьезных отношений, начинают встречаться. Кино показывает как счастливые, так и печальные моменты между ними, отражая смену взглядов обоих героев.

50 первых поцелуев

Это кино одновременно и милое, и грустное, ведь рассказывает о девушке с тяжелой болезнью. Сюжет частично основан на реальной истории, а главные роли сыграли знаменитые Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор.

Начало фильма кажется клишированным - легкомысленный бабник Генри влюбляется в очаровательную Люси и добивается от нее согласия на свидание. Но на следующий день девушка не приходит. Мужчина находит ее и понимает, что Люси страдает тяжелой потерей памяти из-за аварии - каждое утро она забывает, что было вчера. Поэтому Генри приходится стать ответственным и каждый новый день заново влюблять в себя подругу.

Магия лунного света

Малобюджетный фильм от Вуди Аллена с очаровательной Эммой Стоун в главной роли окунет вас в атмосферу Франции 1920-ых годов.

Кино рассказывает о британском скептике-иллюзионисте Стэнли, который приезжает во Францию, чтобы разоблачать жуликов. Он считает всех экстрасенсов мошенниками, в том числе и загадочную Софи, которая называет себя ясновидящей. Мужчина пытается разоблачить девушку, но поскольку в жанре картины указано "фильмы о любви", то он, естественно, начинает влюбляться в Софи.

Спеши любить

Картина рассказывает историю любви двух школьников. Он - хулиган и задира, она - отличница из семьи священника, которую интересует только учеба. Вскоре выясняется, что девушка тяжело больна лейкемией, и парень хочет измениться ради нее, чтобы порадовать возлюбленную.

Хоть сюжет фильма и не блещет оригинальностью, но все же цепляет, а также вызывает светлую грусть. Кино учит нас, что любовь способна преобразить даже жестокого человека в лучшую сторону.

P.S. Я люблю тебя

По сюжету картины идеальная жизнь влюбленной пары трагически рушится, когда муж умирает от рака. Убитая горем вдова теряет смысл жизни и не хочет мириться с утратой. Но вскоре она получает аудиозапись от покойного мужчины. Выясняется, что перед смертью он записал несколько кассет, чтобы помочь любимой пережить горе. В них он напоминает женщине заботиться о себе, раскрывать свои таланты и радоваться счастливым моментам.

Некоторые романтические фильмы для двоих оставляют глубокий след в душе зрителей. Такое душевное кино показывает, что даже после смерти любимые остаются частью нашей жизни и положительно влияют на нас.

