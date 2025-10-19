Дошло до того, что начали урезать выплаты добровольцам за отправку на фронт, хотя именно численное превосходство является главным козырем РФ в войне.

На четвертый год полномасштабной войны против Украины в России наблюдаются все признаки набирающего обороты экономического кризиса. И даже в случае остановки войны ситуация не пойдет к улучшению. Об этом пишет российский оппозиционный проект "Можем объяснить".

Издание отмечает, что официальная экономическая статистика в России сильно расходится с реальностью. Это хорошо видно на примере инфляции. С начала войны цены на большинство позиций в московских супермаркетах, по подсчетам журналистов, выросли на 60-65%, а на некоторые товары – вдвое. При этом во всю разгулялась так называемая шринкфляция – производители незаметно уменьшают объемы пачек и бутылок, чтобы не повышать цены, или повышать не так сильно.

Новым для России проявлением кризиса стал дефицит топлива, вызванный украинскими ударами по российским НПЗ. "Энергетическая сверхдержава" теперь неспособна обеспечить топливом даже внутренний рынок.

"У российской экономики нет хороших выходов вообще. Россия загнала себя в беду. И даже если война вдруг завтра закончится, лучше не станет. Вы думаете, что тут же РФ начнет экспортировать нефть и газ в Европу? Нет, уехал поезд — его захватил Трамп", – прокомментировал ситуацию доктор экономических наук Игорь Липсиц.

Наглядной иллюстрацией того, как на самом деле обстоят дела в российской экономике, стала волна сокращений денежных выплат добровольцам, заключающим контракт на участие в войне против Украины. С 2023 года щедрые денежные выплаты стали в России основным инструментом вербовки "пушечного мяса" для фронта, а регионы соревновались друг с другом за количество набранных контрактников, для чего постоянно повышали размер выплат.

Однако тепер процесс обернулся вспять. Аналитическая группа Conflict Intelligence Team обратила внимание, что за последние недели в ряде регионов РФ размеры выплат добровольцам наоборот начали сокращать из-за нехватки денег в бюджетах. Такое решение приняли даже власти богатого Санкт-Петербурга. Причем делается это тихо, без лишней огласки.

Как писал УНИАН, крупнейшие промышленные предприятия России стоят на пороге финансовых трудностей, поскольку возможности государства по их поддержке в значительной степени исчерпаны. По оценкам специалистов, сейчас в зоне риска банкротства находятся компании, на которые приходится четверть всей выручки в экономике России.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов выразил уверенность. что российская экономика понесла больше потерь из-за украинских ударов по нефтегазовой отрасли РФ, чем из-за всех западных санкций вместе взятых.

