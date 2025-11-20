Пресс-служба компании пока отказалась комментировать эту информацию.

"Новая почта" с 1 декабря 2025 года изменит тарифы на ряд услуг. Для отдельных категорий доставки вводятся новые цены. Об этом говорится в рассылке компании клиентам, передает Главред.

Отмечается, что компания обновляет тарифы с учетом логистических затрат и большей детализации услуг. Доставка документов между отделениями разделена по тарифам на локальный и по Украине:

локально - 60 грн (было 65 грн, уменьшение на 5 грн);

по Украине - 70 грн (было 65 грн, повышение на 5 грн).

За получение посылки в почтомате будет введена доплата +10 грн.

Видео дня

Доставка посылок между отделениями также разделена на локальный тариф и по Украине.

По городу (локально):

до 2 кг - 60 грн (без изменений);

до 10 кг - 100 грн (было 90 грн);

до 30 кг - 160 грн (было 140 грн).

По Украине:

до 2 кг - 80 грн (без изменений);

до 10 кг - 120 грн (было 110 грн);

до 30 кг - 180 грн (было 160 грн).

Здесь также предусмотрена доплата +10 грн за получение в почтомате. К тому же было обновлено условие, что за габарит в более 120 см или при отсутствии коробки - +100 грн.

Стоимость услуги паллетирования при перевозке между отделениями вырастет на 50-250 грн. Для грузов свыше 30 кг тариф повышается на 1 грн за каждый килограмм веса, а в случае, если отправление имеет габарит более 120 см, дополнительно будет взиматься 150 грн.

Перевозка шин и дисков между отделениями также подорожает. Повышение составит от 15 до 50 грн.

В то же время стоимость доставки маленьких посылок весом до 2 кг остается без изменений. В эту стоимость, как и раньше, включена комиссия от объявленной ценности до 500 грн, переадресация и возврат, а также конверты для документов и пакеты.

В комментарии УНИАН пресс-служба компании отметила, что там пока не готовы давать подробную информацию об обновлении тарифов.

"Мы поделимся официальной информацией от компании, как только сможем это сделать", - сообщила пресс-служба "Новой почты".

"Новая почта": последние новости

В октябре "Новая почта" объявила о назначении нового главного исполнительного директора (CEO). Должность займет ныне операционный директор компании Евгений Тафийчук. Официально он приступит к своим обязанностям с 1 января 2026 года.

В сентябре сообщалось, что мошенники начали рассылать SMS-сообщения якобы от имени "Новой почты". Однако эти сообщения не имеют никакого отношения к компании и являются фишинговой рассылкой. Мошенники используют это для сбора личных и банковских данных.

Вас также могут заинтересовать новости: