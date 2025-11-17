Аналитик Fujitomi Securities Тошитака Тазава считает, что нефть марки WTI будет стоить 60 долларов за баррель, колеблясь в пределах 5 долларов.

Цены на нефть утром 17 ноября упали, отыграв рост по итогам прошлой недели, поскольку ключевой российский нефтеэкспортный порт "Новороссийск", который пострадал от ударов украинских беспилотников, возобновил работу после двухдневной паузы, сообщает Reuters.

По данным портала Іnvesting, по состоянию на 12:03 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent упали на 35 центов, до 64,04 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI торговались по 59,61 доллара за баррель, что на 34 цента ниже, чем в конце пятницы.

Оба нефтяных эталона подорожали по итогам торгов 14 октября более чем на 2% и завершили прошлую неделю с небольшим приростом после того, как был приостановлен экспорт в Новороссийске и соседнем терминале Каспийского трубопроводного консорциума, что повлияло на 2% мировых поставок.

По данным источников Reuters и провайдера данных LSEG, 16 ноября порт Новороссийск возобновил загрузку нефти. Однако усиление атак Украины на нефтяную инфраструктуру России остается в центре внимания инвесторов из-за возможных дальнейших перебоев поставок сырья. Журналисты напоминают, что 16 ноября украинские военные сообщили об ударе по российскому НПЗ в Рязани, а 17 ноября - по нефтеперерабатывающему заводу в Новокуйбышевске в Самарской области России.

"Инвесторы пытаются оценить, как атаки Украины повлияют на экспорт российской нефти в долгосрочной перспективе, а также зафиксировать прибыль после пятничного роста", - отметил аналитик Fujitomi Securities Тошитака Тазава.

При этом он добавил, что участники рынка и в дальнейшем ожидают переизбытка сырья из-за увеличения добычи нефти. Исходя из этого, эксперт прогнозирует, что цена на нефть WTI, вероятно, останется на уровне около 60 долларов за баррель, колеблясь в пределах 5 долларов.

Аналитики банковской группы ING соглашаются, что на мировом рынке в 2026 году будет много "лишних" баррелей. В то же время эксперты обращают внимание на рост рисков поставок сырья из-за атак украинских дронов на российские энергообъекты. Также аналитиков тревожит захват Ираном танкера в Оманском заливе. Это произошло после того, как тот прошел через Ормузский пролив - ключевой маршрут для около 20 миллионов баррелей "черного золота" в день в мировых нефтяных потоках.

Инвесторы также следят за влиянием западных санкций на российские поставки.

Журналисты Reuters напоминают, что 21 ноября вступят в силу американские санкции в отношении "Лукойла" и "Роснефти". И это могут быть не последние американские ограничения в отношении "страны-бензоколонки". Президент США Дональд Трамп заявил 16 ноября, что республиканцы работают над законодательством, которое наложит санкции на любую страну, ведущую бизнес с Россией, и отметил, что Иран может быть добавлен в этот список.

Удары по энергетической инфраструктуре РФ

Как сообщал УНИАН, 14 ноября стало известно об ударе Сил обороны по ключевому нефтеэкспортному порту РФ Новороссийск. По информации источников в СБУ, в результате атаки были повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки. Вечером 16 ноября порт возобновил работу.

