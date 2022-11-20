На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину выяснилось, что в Николаеве из-за соленой воды повреждено коррозией 240 километров водопровода.
Об этом, как сообщает "Суспильне", заявил генеральный директор городского коммунального предприятия "Николаевводоканал" Борис Дуденко, отметив при этом, что из-за заполнения водопроводной системы Николаева соленой водой из Днепро-Бугского лимана, коррозией повреждены трубы по всему городу.
По словам Дуденко, в целом замены требуют более 240 километров труб. Сейчас начато сотрудничество с "Обществом Красного Креста", "UNICEF". Стоимость ремонта городской сети является настолько масштабной, что его не осилит ни местный бюджет, ни государственный.
"Очень серьезная коррозия происходит, и все наши трубы становятся непригодными для того, чтобы мы их использовали и подавали воду в город", — сказал Дуденко.
С 15 по 17 ноября Николаев оставался без воды из-за полного разрушения шестиметрового отрезка железобетонной трубы на городской магистрали.
Война в Украине и водоснабжение Николаева:
Из-за полномасштабного российского вторжения и постоянных обстрелов с 12-го апреля 2022 года пресная вода в Николаеве отсутствует. В течение месяца в Николаеве вообще не было водоснабжения.
С 6 мая в городе началось заполнение водопроводной системы технической водой из лимана.
29 августа в Николаеве из-за аварии на водозаборе из Днепро-Бугского лимана была полностью прекращена подача воды.
13 ноября мэр Александр Сенкевич заявил, что после разминирования на деоккупированной территории начнутся ремонтные работы, чтобы восстановить водоснабжение Николаева.