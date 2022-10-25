Водопровод был поврежден между Николаевом и Херсоном в самом уязвимом месте.

Российские оккупационные войска преднамеренно подорвали водопровод в Николаев, в результате чего в домах местных жителей уже полгода нет чистой питьевой воды.

Об этом говорится в расследовании BBC.

В ходе расследования британские журналисты проанализировали спутниковые снимки и фотографии из социальных сетей. Они пришли к выводу, что водопровод был поврежден между Николаевом и Херсоном в самом уязвимом месте – там, где он выходит на поверхность.

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Источник издания, который находится в Николаеве, сообщил, что 12 апреля водопровод протекал около восьми часов. За это время было потеряно около 40 миллионов литров воды, прежде чем прекратили ее подачу. Анализ топографии местности и ее изображений также подтверждает утечку большого количества воды.

Кроме того, журналисты BBC обнаружили спутниковые снимки, на которых видны российские войска поблизости места повреждения водопровода. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил журналистам, что этот район находится под контролем оккупантов.

В то же время бывший глава области Дмитриий Бутрий отметил, что с россиянами велись переговоры о ремонте взорванного водопровода, однако оккупанты "не пустили ремонтную бригаду на место".

Военный эксперт-криминалист Крис Кобб Смит, который более 20 лет служил в британской армии и три года проработал инспектором ООН по вооружениям в Ираке, подчеркнул, что крайне маловероятно, что повреждение водопровода произошло случайно.

"Вероятность того, что это было результатом одного случайного выстрела, бесконечно мала, и крайне маловероятно, что это был результат преднамеренного огневого удара с закрытых позиций", – заявил он.

Эксперт также не считает, что водопровод был поврежден танковым снарядом. Он обосновал это тем, что поблизости нет явных воронок.

"Я считаю, что разрушение было вызвано преднамеренным размещением заряда взрывчатого вещества либо непосредственно под трубой, либо, возможно, поверх нее, в наиболее уязвимом месте", – объяснил Крис Кобб Смит.

Журналисты BBC показали снимки с места повреждения водопровода и эксперту по безопасности Майклу Уилану. Он согласился с тем, что повреждения были вызваны взрывчаткой.

В Николаеве издание смогло получить эксклюзивное изображение, на котором показан еще один поврежденный участок трубопровода. Отмечается, что ранее о нем не сообщалось. Фото подтверждает, что эта часть трубы была перерезана. При этом спутниковые снимки этого района свидетельствуют о том, что в то время, когда он был оккупирован, поблизости находилась военная техника россиян.

Ситуация в Николаеве: что известно

Прифронтовой Николаев постоянно подвергается атакам со стороны российских оккупантов. Город уже несколько месяцев живет без питьевой воды. Кроме того, из-за обстрелов там периодически пропадает электроэнергия.

Несмотря на постоянные обстрелы, в Николаеве продолжают бороться с колаборантами. Так, 21 октября стало известно, что Служба безопасности Украины обезвредила российскую агентуру, которую возглавлял чиновник из Николаева. Предателя задержали во время совещания у мэра города.

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