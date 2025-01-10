В схеме участвуют Сбербанк, Альфа-банк, Совкомбанк, Т-банк и банк "Точка".

Проблемы во внешнеторговых расчетах заставили крупные российские банки разрабатывать новые схемы для расчетов с Китаем. Как пишет The Moscow Times, новая схема предлагает бизнесу централизованную схему расчетов с Китаем через платежных агентов.

Как рассказали изданию в одном из банков, участвующих в схеме, крупной юридической фирме и международной логистической компании, в схеме участвуют Сбербанк, Альфа-банк, Совкомбанк, Т-банк и банк "Точка".

По словам участников, схема неофициально называется "китайский трек". При этом договоренность о ее создании достигнута на высоком политическом уровне, согласно сообщениям некоторых банков, схема создана центральными банками России и Китая.

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Как заверяют менеджеры банков, платежи по этой схеме проходят в любой китайский банк без задержек - но только при условии, что контрагент зарегистрирован в одной из 11 из 34 провинций Китая: Хэйлунцзян, Шаньдун, Чжэцзян, Аньхой, Гуандун, Синьцзян, Цзилинь, Шэньси, Хэбэй, Сычуань и Фуцзянь, однако причина именно такого ограничения неизвестна.

"Банкир, который собирается работать по этой схеме, говорит, что они упомянуты в неких соглашениях между странами, другой источник предполагает, что так Китай хочет поддержать отстающие во внешней торговле регионы", - пишет The Moscow Times.

При этом ограничений по минимальной сумме платежа нет, а срок зачисления средств составит в среднем четыре дня. В России расчеты производятся в рублях, а в Китае – в юанях по курсу Банка России.

В зависимости от банка и суммы платежа комиссия по новой схеме составит от 1% до 2,5%. В комиссию входят вознаграждение агента и оплата валютного контроля, который осуществляет банк.При этом независимые платежные агенты сейчас берут за проведение платежа в среднем 2-2,5%, а популярный у российских импортеров шанхайский филиал ВТБ – 2,45%.

Проблемы с расчетами между Россией и Китаем

Напомним, в ноябре стало известно, что Bank of China - четвертый по размеру активов банк КНР - начал блокирование переводов в юанях из стран, которые РФ использует для закупки товаров и оборудования.

А еще раньше, в августе, россияне пожаловались, что платежи на миллиарды юаней "зависли", поскольку банки КНР начали прекращать операции с РФ.

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