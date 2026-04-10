Металлурги призвали правительство отказаться от 'ручных' тарифов на перевозки в порты Одессы

Инициатива по усреднению тарифного расстояния до портов Большой Одессы фактически представляет собой введение единого "ручного" подхода к тарифотворению независимо от фактической протяженности перевозки. Такой подход противоречит базовым принципам экономически обоснованного тарифообразования в железнодорожном транспорте, где стоимость должна прямо коррелировать с расстоянием и затратами, и несет в себе значительные коррупционные риски. Об этом говорится в письме, которое представители горно-металлургического комплекса адресовали вице-премьер-министру по восстановлению Украины – министру развития общин и территорий Алексею Кулебе. Копии письма также адресованы заместителю министра и председателю правления "Укрзализныци".

В "Укрметаллургпроме" напомнили, что значительная часть продукции ГМК ориентирована на экспорт, а ключевым логистическим направлением остаются морские порты, в частности Большая Одесса. Стоимость железнодорожных перевозок в порты является существенной составляющей себестоимости продукции и напрямую влияет на ее конкурентоспособность на внешних рынках. Но сейчас в Минразвития хотят установить "ручной" тариф на перевозки, независимо от фактического расстояния перевозки.

В ОП также подчеркнули, что такая модель противоречит базовым принципам формирования тарифов в железнодорожном транспорте, где стоимость должна зависеть от расстояния и затрат на перевозку. Кроме того, инициатива не соответствует действующему законодательству, в частности Уставу железных дорог Украины, который предусматривает расчет платы именно с учетом расстояния. При этом к обсуждению новой инициативы не были привлечены собственно грузоотправители – которые имеют непосредственное отношение к нововведениям.

Видео дня

"Реализация этой инициативы создает системные риски искажения рынка: она, де-факто, приводит к перекрестному субсидированию, когда грузоотправители, расположенные ближе к портам, вынуждены компенсировать расходы тех, кто находится на значительно большем расстоянии. Отдельно следует подчеркнуть существенные коррупционные риски, возникающие в случае внедрения такого подхода, особенно с учетом способа его продвижения. Отсутствие прозрачной и экономически обоснованной методологии расчета этого усредненного тарифного расстояния, избирательность в учете интересов участников рынка, а также ограниченный круг привлеченных к обсуждению сторон создают потенциальные предпосылки для дальнейшего ручного влияния на тарифные параметры", – подчеркнули в УМП.

В отрасли предупреждают, что внедрение такой модели приведет к росту логистических затрат для значительной части производителей. В условиях войны это может вызвать сокращение производства, дальнейшее падение загрузки предприятий и потерю позиций на внешних рынках. Как следствие, это повлияет на валютную выручку, налоговые поступления и общую экономическую стабильность страны.

Ранее Европейская бизнес-ассоциация призвала Министерство развития не менять железнодорожные тарифы в направлении портов: там заявили, что попытки "Укрзализныци" ввести коэффициенты к тарифам в направлении морских портов только навредят украинским экспортерам и экономике в целом. Эта инициатива противоречит принципам равного доступа к инфраструктуре и создает риски несоблюдения антимонопольного законодательства. Поэтому Министерство развития должно отказать УЗ во введении этих коэффициентов.

